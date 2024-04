Photos : Le fils de Sophie Prégent visite sa maman au Salon du livre

Samedi, Sophie Prégent était en visite au Salon international du livre de Québec afin de signer des copies de son plus récent ouvrage, Manger, c'est bon.

Comme le bouquin puise son inspiration de Mathis, le fils de l'autrice, il allait de soi que celui-ci fasse une apparition.

Le jeune homme de 22 ans Ă©tait alors accompagnĂ© de son papa, qui a partagĂ© quelques photos de leur escapade dans les couloirs bondĂ©s du Centre des congrĂšs. « Y’a du monde!! Y’a du monde!!! ;) », Ă©crivait Charles Lafortune, visiblement fier de la popularitĂ© du livre de sa conjointe.

Voyez les images au bas de l'article.

Dans Manger, c'est bon, on retrouve « une compilation Ă©clectique d'incontournables, de classiques revisitĂ©s et d'idĂ©es culinaires colorĂ©es. Il se veut une invitation Ă nous retrouver autour de la table, sachant que les meilleures recettes sont celles qui nourrissent le cƓur et l'Ăąme ».

Les profits du livre iront tous Ă la Fondation Autiste & majeur.