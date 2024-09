Charles Lafortune parle de son prochain projet après la série documentaire Autiste

La série Autiste, qui comprenait quatre volets Autiste, bientôt majeur, Autiste, maintenant majeur, Autiste, amour et amitié et Autiste, le commencement, s'est conclue dans l'émotion cet été.

Le documentaire a été si utile et apprécié dans la population québécoise que les téléspectateurs n'ont pu cacher leur déception d'apprendre qu'il n'y aurait pas de nouvelles saisons.

Rencontré sur le tapis rouge des Gémeaux, Charles Lafortune nous disait qu'il travaillait actuellement sur un nouveau projet en lien avec l'autisme.

« Ce sont des autistes qui vont dans des restaurants et critiquent de grands chefs. C'est assez simple, mais c'est drôle », nous indiquait d'abord le producteur.

« Sur les documentaires, il y avait quelque chose de très social et sérieux, mais là, on est dans quelque chose de très ludique. Moi, j'avais demandé qu'on mette des autistes qui nous fassent rire, qui n'ont pas de filtre. » Il y aura dans cette proposition quelque chose du ton de l'excellente série Love on the Spectrum, diffusée sur Netflix.

« Martin Picard a fait notre pilote, puis il y a une fille qui prend une bouchée de sa poutine et elle fait : "Ark! Dégueulasse! Je ne peux pas mettre ça dans mon corps!" Puis, il y en a un qui dit : " C'était bon. Tu vas y arriver Martin, tu vas y arriver..." Puis, il y a aussi une fille qui ne veut pas manger d'oeufs parce qu'elle trouve ça dégueulasse et il lui a fait un œuf miso. Elle dit : "Je vais goûter". Puis là, elle est comme : "Oh, my God! J'aime mes oeufs!" »

« On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traction à l'international pour cette affaire-là. Le format s'appelle "Atypical Critics". Déjà, on a un gros distributeur, Banijay, qui a embarqué, qui a pris les droits pour ce show-là. »

Nous avons déjà très hâte de découvrir ce nouveau projet, qui sera offert sur la chaîne AMI-télé au Québec.

Précisons que Charles Lafortune était très élégant sur le tapis rouge des Gémeaux dimanche soir. Il se retrouve d'ailleurs dans notre palmarès des plus belles tenues, que vous pouvez découvrir ici.