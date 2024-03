Après le succès d'Autiste, bientôt majeur, Autiste, maintenant majeur et Autiste, amour et amitié, voilà que nous découvrirons enfin le quatrième volet de la franchise, intitulé Autiste, le commencement.

Cette nouvelle mouture accompagnera des familles dans leurs démarches pour obtenir un diagnostic d'autisme. Pour certains parents ou adultes, recevoir un diagnostic peut être salvateur, même réconfortant. Après des mois et des années de questionnements, ils peuvent enfin mettre un mot sur un état et un long cheminement. Après le choc, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, une renaissance, un commencement.

« C'est délicat de tourner ça », nous disait le producteur Charles Lafortune, « on ne veut pas que ce soit voyeur, mais en même temps, on veut que les téléspectateurs fassent : "je comprends" ».

Il nous indiquait aussi que « le commencement » signifiait autre chose. « L'école "À pas de géants", qu'a fréquentée mon garçon, déménage et puis s'agrandit. C'est un gros projet de 55 millions $ aux usines Angus, à Montréal. Ça fait six ans qu'on est là-dessus. L'école passe de 65 élèves à 180. Il y a tout un pavillon pour adultes qui ouvre. Il va y avoir un centre de jour, l'intégration au travail, la poursuite des acquis scolaires, etc. Il va y avoir aussi une aile Autiste et Majeur. Dans le documentaire, on va voir le commencement de ce centre-là : des bouts de la construction, donc le "avant" et le "après". »

Contrairement aux versions précédentes, Autiste, le commencement sera présenté à TVA en premier lieu. Pas de passage sur une chaîne spécialisée avant. Ainsi, vous pourrez découvrir les nouveaux épisodes de ce formidable docuréalité dès le 13 juin à 19 h sur la chaîne généraliste.

Rappelons que Charles Lafortune nous a donné, tout récemment, des nouvelles de son garçon, Mathis. Lisez le tout ici.