Charles Lafortune et Sophie Prégent donnent des nouvelles de leur fils

Sophie Prégent et Charles Lafortune abordaient un fier sourire devant le logo de leur fondation Autiste & majeur, ce jeudi soir. La soirée de philanthropie rassemblait des centaines de convives dans l'objectif d'amasser des dons qui contribuent à faciliter la vie et l'intégration des personnes autistes qui débutent leur vie d'adulte, comme c'est le cas pour Mathis Lafortune.

Nous vous donnons plus de détails sur la mission de la fondation et vous dévoilons des images exclusives de cette soirée à la thématique d'Alice aux pays des Merveilles, dans cet autre billet.

Leur garçon n'était pas là pour cette soirée. Son père rassure tout de même le public en nous assurant qu'il se porte très bien. « Il va très bien, 22 ans. Grand, grand garçon ». Les occasions mondaines, ce n'est pas l'élément de Mathis. « Ce genre d’affaires là, il n’aime pas beaucoup ça. Quand y’a beaucoup de monde... », nous disait l'animateur et producteur. Sa conjointe, quant à elle, nous disait aussi que lors de leurs sorties publiques, « c’est pas non plus le but de l’offrir en spectacle ».

Le garçon n'avait pourtant rien à envier de l'occasion glamour de ses parents, comme il vivait un jeudi soir qui le rendait très heureux, à la maison, en compagnie d'une personne très spéciale pour lui.

« Ce soir, y’a quelqu’un qui a voyagé mon fils pendant 12 ans, elle l’amenait à l’école et elle allait le chercher, Ginette. Maintenant, elle est à la retraite et elle vit chez son fils, mais pour l’événement on l’a appelée et elle est allée chercher Mathis à l’école, là, ils vont aller manger au restaurant. »

Le jeune homme peut profiter de l’espace Autiste et Majeur Québécor, l'une des réalisations très concrètes de la fondation, qui est située dans le centre À pas de géants. Le jeune homme fréquente souvent cette aile, qui est entièrement dédiée aux adultes.