Dès le mois de juin, vous pourrez replonger dans une nouvelle saison d'Autiste et majeur, cette fois intitulée Autiste : Le commencement.

Dans celle-ci Charles Lafortune et Sophie Prégent ont souhaité retourner à l'origine de tout, dans une saison dans laquelle nous suivrons des familles qui vont obtenir un diagnostic d'autisme pour leur enfant. Évidemment, leur fils Mathis sera encore de la partie.

Plus précisément, on accompagne dans cette saison des familles dans leurs démarches pour obtenir un diagnostic d'autisme. Pour certains parents ou adultes, recevoir un diagnostic peut être salvateur, même réconfortant. Après des mois et des années de questionnement, ils peuvent enfin mettre un mot sur un état et un long questionnement. Après le choc, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, une renaissance, un commencement.

La saison s'annonce particulièrement bouleversante, si l'on se fie aux images dévoilées dans la bande-annonce ci-que vous pouvez voir dessous.

Cette nouvelle saison sera présentée à compter du 19 juin à 19 h sur les ondes de TVA.

Rappelons que nous avons retrouvé Charles Lafortune et son fils Mathis dans une vidéo attendrissante faite pour la bonne cause récemment.