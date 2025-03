Voici toutes les émissions qui se termineront cette semaine et la semaine prochaine

Énormément d'émissions se termineront cette semaine et la semaine prochaine, de manière définitive ou simplement pour prendre une pause estivale.

D'abord, nous assisterons à la toute dernière de Je viens vers toi mardi. Malgré une pétition qui approche les 15 000 signatures, nous devrons visiblement faire, à contrecoeur, nos adieux à Marc Labrèche et ses chakras ce mardi 18 mars. Voyez ici qui sera présent pour la grande finale.

Ce sera aussi la dernière d'Enquête pour la saison, ainsi que celle de la nouveauté Incroyables! d'Alexandre Barrette (notons qu'un spécial "best-of" est prévu le 28 mars). Taxi payant : L'escouade se terminera aussi cette semaine.

C'est, par contre, la semaine prochaine qui sera la plus difficile pour les amateurs de télé québécoise. Ils devront faire des au revoir, et certains adieux, à des personnages adorés et des séries chouchous.

D'abord, le lundi 24 mars, ce sera la finale de Dumas et Les Armes, à 21 h, sur ICI Télé et TVA. Le lendemain, les séries Mea culpa, Mont-Rouge (voyez ici quand vous pourrez voir la 2e saison) et Sorcières tireront leur révérence.

Le mercredi 26 mars, on découvrira la dernière émission régulière de la saison des Enfants de la télé. Notons que la semaine suivante, ce sera un spécial "Jamais vu". Jeudi, on pourra découvrir qui remportera Zénith.

Le vendredi 28 mars marquera, pour sa part, la fin d'Épique et de Deux hommes en or et Rosalie.

Consultez la liste complète des émissions se terminant au cours des deux prochaines semaines ci-dessous :

18 mars :

Je viens vers toi

20 mars :

Enquête

21 mars :

Luka et Léo

Incroyables!

24 mars :

Dumas

Les armes

25 mars :

Mea culpa

Mont-Rouge

Sorcières

Moi j'mange

26 mars :

Les enfants de la télé

Dans les médias

La langue dans ma poche

27 mars :

Zénith

L'aventure du monde des mondes

La fièvre des festivals

L’enquête McSween

Plaza Plaisir

28 mars :

À quoi tu joues?

Donner l'goût

Le safari de Joanie

Épique

Deux hommes en or et Rosalie

29 mars :

Pour une fois

30 mars :