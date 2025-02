Voici quand vous pourrez découvrir la nouvelle fiction des auteurs d'Annie et ses hommes

Bernard Dansereau et Annie Piérard nous ont donné plusieurs séries très populaires au Québec comme Annie et ses hommes, 2 frères, Caserne 24 et Toute la vérité. Depuis quelque temps, le couple écrit en collaboration avec son fils Étienne Piérard-Dansereau, et, ensemble, ils ont pondu les excellentes fictions L'imposteur, Épidémie et Aller simple.

Voilà que le trio s'envole vers ICI Télé et propose une nouvelle série intitulée L'indétectable, avec Sophie Nélisse en tête d'affiche.

Le résumé officiel se lit comme suit : Pour Stéphanie (Sophie Nélisse), vingt-cinq ans, la vie bascule le jour où une vidéo compromettante et humiliante de sa mère (Lynda Johnson) devient virale. Stéphanie est convaincue que cette vidéo, qui a anéanti la carrière politique de celle-ci, et mis à mal son puissant clan familial, est fausse. Et ce malgré l'avis de tous les experts qui certifient son authenticité. Mais qui aurait fabriqué ce faux, et pourquoi? Alors que rien ne l’y prédispose, Stéphanie, qui n’a aucun talent pour le mensonge, qui n’est ni espionne ni policière, se fait engager sous une fausse identité au sein d’une start up qu’elle soupçonne d’avoir les capacités technologiques de créer des hypertrucages indétectables. Entraînée malgré elle dans un dangereux complot aux ramifications internationales, Stéphanie va découvrir que la vérité n’est pas là où elle l’attendait et que les mensonges parfaits se paient très chers.

Pierre Curzi, Louis-David Morasse, Pierre-Paul Alain, Kevin Houle et Stéphane Jacques figurent également au générique. Consultez toute la distribution ici.

Les trois premiers épisodes de L'indétectable seront offerts sur ICI TOU.TV EXTRA dès le 20 mars et les trois suivants, une semaine plus tard.