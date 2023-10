À la caserne 24, le capitaine Albert Chabot veille avec autorité sur ses hommes, qui révéleront qu'ils sont certes de braves pompiers, formés et équipés pour affronter tous les dangers, mais aussi des hommes quelques fois désarmés et maladroits devant les difficultés de leur vie personnelle. Caserne 24 n'est pas seulement un monde de gars: Carmen, la séduisante secrétaire du chef de division, Ninon, embauchée pour donner des cours de taï chi aux pompiers et Claire, une femme pompier très volontaire, viendront tour à tour jeter un peu d'huile sur le feu...