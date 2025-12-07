Voici les artistes qui participeront à Ça commence bien l'année 2026

Ah, la rentrée télé hivernale! Cette période bénie des téléspectateurs est l'occasion pour eux de découvrir les retours et les nouveautés de leurs chaînes favorites, qui les accompagneront tout au long de la froide saison. Ainsi, dès janvier prochain, on peut s'attendre à voir débarquer une foule de contenus dans nos télés, qui ne manqueront pas d'égayer nos soirées enneigées.

Pour ce faire, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil uniront de nouveau leurs forces pour nous proposer une énième édition de Ça commence bien l'année, l'itération annuelle de leur talk-show hebdomadaire. Chaque année, ce programme spécial permet de faire le point sur les gros canons de la grille-horaire d'hiver.

Et Ça commence bien l'année 2026 ne fera pas exception, alors que le duo accueillera sur son plateau les principaux acteurs des séries et émissions de variété de TVA, pour la saison prochaine.

La nouvelle série de la chaîne, Indomptables, sera évidemment au coeur des célébrations, avec la présence de Catherine Paquin-Béchard, Alexandre Bacon, Benoît Gouin et Stéphane Demers. Joël Vogt, ex-académicien, et qui est la voix derrière la chanson-thème de l'émission à saveur country, sera sur place en prestation musicale. Écoutez un extrait de la chanson ici.

Le grand retour de La Voix, pour une 11e saison, sera également discuté, avec les coachs Corneille, France D'Amour, Roxane Bruneau et Mario Pelchat. Ces derniers en profiteront sûrement pour dévoiler certains changements apportés au concept, afin de maintenir l'intérêt du public envers le télé-crochet.

Du côté d'Alertes, qui a laissé les téléspectateurs sur une finale de saison en douceur (on en parlait dans cet article), Sophie Prégent et Mylène St-Sauveur seront présentes pour aborder la suite de la série les comédiennes

La série policière d'action Dernière seconde, qui met en vedette Catherine Chabot, passera du web (illico+) à la télé, dès janvier. Nathalie Doummar et Alexandre Goyette seront eux aussi de la partie pour inciter ceux qui n'ont pas encore vu la série à la regarder, au moment de sa diffusion à TVA.

Enfin, Jean-Philippe Dion sera Sucré Givré à Ça commence bien l'année, tandis qu'il tentera de piquer notre curiosité pour son nouveau magazine hivernal, directement dérivé de Sucré Salé. Il sera accompagné par deux collaborateurs secrets. Découvrez ici un de ses premiers invités de la saison.

Pour tout découvrir des nouveautés et retours attendus de TVA, cet hiver, on ne manque pas Ça commence bien l'année 2026, à compter de 19 h 30, le 4 janvier 2026.