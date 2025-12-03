Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Le public réagit à la finale d'Alertes : « Coudonc, c'est-tu la fin de la série? »

Voici pourquoi cette finale était un peu étrange.

Alertes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La 5e saison d'Alertes s'est conclue sur de bonnes nouvelles : les trois bébés disparus ont été retrouvés, le père de Pelletier est saint et sauf après avoir infiltré l'église du Premier jour, Armelle a demandé à Lily et Renaud d'être famille d'accueil pour Stella, puis Pénélope et Dominique ont fait leur demande de mariage au même moment.

Comme les autrices d'Alertes nous ont habitués à des finales poignantes, intrigantes et effervescentes, les téléspectateurs ont été surpris par la douceur de cette conclusion.

« Coudonc, c'est-tu la fin de la série? », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Non, sachez que l'escouade Cerbère sera bien de retour le mardi 6 janvier à 20 h avec de nouvelles enquêtes.

Par contre, un autre élément peut expliquer cette finale plus positive que d'habitude. On peut s'imaginer que la production d'Alertes ne voulait pas laisser de dossiers ouverts, comme l'action se poursuit dans le dérivé Alertes : Pelletier, dès jeudi. Guillaume Pelletier (Danny Gilmore) part en vacances et se met à enquêter sur le meurtre de l'ex-conjointe d'un de ses amis. Quelques personnages d'Alertes apparaîtront dans cette nouvelle proposition d'illico+. Lisez nos impressions du suspense ici.

Il faut aussi savoir que, si la plupart des séries en sont à la moitié de leur saison au mois de décembre, pour Alertes, c'est différent. Les saisons de la série policière de TVA s'amorcent toujours au mois de janvier. Ainsi, il s'agissait d'une fin plus concrète que pour les autres séries annuelles.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09