Le public réagit à la finale d'Alertes : « Coudonc, c'est-tu la fin de la série? »

La 5e saison d'Alertes s'est conclue sur de bonnes nouvelles : les trois bébés disparus ont été retrouvés, le père de Pelletier est saint et sauf après avoir infiltré l'église du Premier jour, Armelle a demandé à Lily et Renaud d'être famille d'accueil pour Stella, puis Pénélope et Dominique ont fait leur demande de mariage au même moment.

Comme les autrices d'Alertes nous ont habitués à des finales poignantes, intrigantes et effervescentes, les téléspectateurs ont été surpris par la douceur de cette conclusion.

« Coudonc, c'est-tu la fin de la série? », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.

Non, sachez que l'escouade Cerbère sera bien de retour le mardi 6 janvier à 20 h avec de nouvelles enquêtes.

Par contre, un autre élément peut expliquer cette finale plus positive que d'habitude. On peut s'imaginer que la production d'Alertes ne voulait pas laisser de dossiers ouverts, comme l'action se poursuit dans le dérivé Alertes : Pelletier, dès jeudi. Guillaume Pelletier (Danny Gilmore) part en vacances et se met à enquêter sur le meurtre de l'ex-conjointe d'un de ses amis. Quelques personnages d'Alertes apparaîtront dans cette nouvelle proposition d'illico+. Lisez nos impressions du suspense ici.

Il faut aussi savoir que, si la plupart des séries en sont à la moitié de leur saison au mois de décembre, pour Alertes, c'est différent. Les saisons de la série policière de TVA s'amorcent toujours au mois de janvier. Ainsi, il s'agissait d'une fin plus concrète que pour les autres séries annuelles.