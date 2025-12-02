Alertes : Pelletier : Un suspense nordique enlevant

La 5e saison d'Alertes se termine ce mardi soir et dès jeudi les six épisodes de la série dérivée Alertes : Pelletier seront disponibles sur illico+.

Dans l'esprit d'Alertes, la nouvelle proposition propose une enquête, mais pas sur une disparition cette fois, mais bien un meurtre. Le sergent-détective Guillaume Pelletier décide de louer le chalet de son ami d'enfance afin de se ressourcer la veille de ses 50 ans. Il devra vite renoncer à ses vacances après que l’ex-conjointe de cet ami (Geneviève Boivin-Roussy) soit sauvagement assassinée. Pelletier propose de prêter main-forte à la seule enquêtrice de la région (Joëlle Paré-Beaulieu), qui ne voit pas d'un si bon oeil l'arrivée d'un policier de Montréal sur son territoire.

Danny Gilmore n'est pas le seul acteur d'Alertes à faire partie de la distribution, puisque Pelletier fera appel à ses collègues de l'escouade Cerbère pour l'aider dans cette enquête complexe. En plus d'y retrouver les personnages qu'on aime (joués par Sophie Prégent, Charles-Alexandre Dubé, Catherine Bérubé et Mélanie Pilon), ce dérivé nous offre une histoire aussi haletante et riche que celles qui parsèment l'univers de la série originale de Julie Hivon. Comme on s'amuse à le faire dans Alertes, on joue au détective pour tenter d'élucider le mystère qui plane autour du meurtre de cette maman sans histoire.

Si nous sommes en terrain connu avec Danny Gilmore, qui, même s'il nous offre de nouvelles facettes de son personnage, reste assez près des balises construites au fil des cinq saisons d'Alertes, on découvre de nouveaux talents, notamment les deux jeunes actrices qui incarnent les filles de la victime. Agathe Ledoux et Charlotte St-Martin sont épatantes dans une partition qui n'a rien de simple. Jouer les enfants endeuillés n'est pas une mission facile et elles le font avec beaucoup de professionnalisme. Aussi, Patrick Côté, ancien champion d'arts martiaux mixtes (MMA) recyclé en comédien depuis peu, ne fait pas pâle figure face aux acteurs chevronnés avec qui il partage l'écran. Son jeu est juste et plutôt convaincant.

L'hiver et la neige ne sont pas suffisamment exploités dans nos séries, essentiellement pour des questions de budget. Ici, la nordicité est au coeur de l'intrigue. Les manteaux d'hiver, le bruit des bottes sur la neige, les mâchoires transies, les paysages gelés : tous ces éléments font de la saison froide un terrain de jeu exceptionnel pour la réalisatrice Anne De Léan (Indéfendable, L'heure bleue). Même si les conditions de tournage ont été particulièrement difficiles, celle-ci a su construire un écrin exceptionnel à cette histoire qui risque de tenir les téléspectateurs au-devant de leur siège en ce début du mois de décembre plutôt frisquet.

Nous avons vu les deux premiers épisodes d'Alertes : Pelletier et nous avons déjà hâte de découvrir la suite et le dénouement de cette enquête dans laquelle tout le monde a quelque chose à se reprocher. À ne pas manquer dès le 4 décembre sur illico+.