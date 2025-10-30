Joël Vogt signe la chanson-thème d'une nouvelle série à voir cet hiver

La compagnie Productions Déferlantes, derrière Star Académie, a été cherchée l'un de ses poulains, Joël Vogt, pour interpréter la chanson-thème de sa prochaine série de fiction, Indomptables.

Comme Joël a grandi sur une ferme, il était l'interprète idéal pour cette proposition ancrée dans la culture western.

En collaboration avec Vince Lemire, l'auteur-compositeur-interprète de 25 ans signe une pièce à la fois personnelle et accrocheuse.

J'suis un cri de vie, un battement

Je serre les dents

Pur sang, libre et vivant

À chaque instant





À fond sans faire semblant

Je vais droit devant

Y'a rien pour me briser

J'suis libre, indomptable

La pièce sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès le 31 octobre.

L'ensemble de la distribution de la série a aussi été dévoilé cette semaine. Découvrez-la et voyez enfin la bande-annonce ici.

Indomptables débarque sur TVA et TVA+ en janvier prochain.