Bande-annonce : Enfin des images pour la série western Indomptables de TVA

TVA dévoile enfin la distribution complète et les premières images de sa série Indomptables, que nous pourrons voir sur ses ondes cet hiver.

Des chapeaux de cowboys, des chevaux, un soleil levant et des clans qui s'opposent. Tout y est pour nous offrir une incursion dans l'univers western la saison prochaine!

En plus de Benoît Gouin, Geneviève Rochette, Marianne Fortier, Alexandre Bacon, Émile Ouellette, Marilou Morin, Stéphane Demers, Félix-Antoine Duval, Catherine Paquin-Béchard et Félix-Antoine Bénard, qui formeront le cœur des deux familles au centre de l'intrigue, on retrouvera également Joe Bocan, Marilou Forgues, Stéphane Jacques, Jean-Moïse Martin, Chanel Mings, Hubert Proulx et Olivier Renaud.

Voyez-les dans la photo ci-dessous.

Il est assez surprenant d'y retrouver la chanteuse Joe Bocan, mais parions qu'elle saura nous épater dans un rôle fougueux.

Notons également qu'Olivier Renaud (voir sa photo ici), qui a définitivement la tête de l'emploi, a fait peu de télévision au Québec. Il s'agit toutefois d'un habitué des films romantiques de Noël en version anglaise. Il a un petit côté Rip Wheeler dans Yellowstone, vous ne trouvez pas?

C'est aussi un chanteur que vous aimez beaucoup qui interprète la chanson-thème de la série. On vous dévoile son identité ici.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Dans Indomptables, nous ferons la rencontre des Richer et des redoutables Martineau, deux clans qui s'entredéchireront à la suite d'événements aussi troublants qu'inattendus.

La première saison de cette nouvelle série annuelle comptera 13 épisodes d'une heure, scénarisés par Mireille Mayrand-Fiset et Sylvie Bouchard, en collaboration avec Pierre-Louis Sanschagrin et Marie-Eve Bourassa, et réalisés par Brigitte Couture et Sandra Coppola.

La saga familiale Indomptables sera offerte dès janvier à TVA et sur TVA+.