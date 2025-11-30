Un premier invité de Sucré Givré dévoilé

Très bientôt, l'hiver fera officiellement son arrivée sur en sol québécois, au grand déplaisir de beaucoup. Fort heureusement, Jean-Philippe Dion et son équipe seront aux aguets pour nous faire oublier les affres de la froide saison, alors que l'animateur sera aux commandes de Sucré Givré.

Le magazine, qui est en fait la version hivernale et remaniée de Sucré Salé, nous fera découvrir les nouveautés culturelles du moment, avec des rencontres auprès de personnalités appréciées du public. En ce sens, le producteur a révélé ce samedi l'identité d'un des premiers convives qui aura la chance de figurer au générique de la nouvelle proposition de TVA.

Il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe. Par l'entremise d'une story publiée sur Instagram, on peut y voir Jean-Philippe Dion en train de consulter le dossier de recherche de l'artiste, pour une entrevue dont le tournage est prévu pour le 2 décembre prochain. Il révèle également que cette rencontre avec Pierre est en fait la prémisse d'une semaine complète d'entrevues à Paris, en France.

Il semble donc que nous aurons droit à des épisodes spéciaux tournés sur le continent européen, au cours des premières semaines de Sucré Givré! Il nous tarde de découvrir qui seront les autres artistes à figurer au générique de cette semaine spéciale!

D'ici là, il nous faudra preuve d'un peu de patience, avant le début de cette nouvelle aventure, dès le lundi 5 janvier à 19 h 30, sur les ondes de TVA.

Rappelons que nous avons appris cette semaine l'identité des collaborateurs de Sucré Givré, qui auront la tâche de nous divertir autant que de nous instruire, avec des segments dédiés et bâtis sur leur personnalité. L'un d'eux est d'ailleurs le fils d'un politicien bien connu. Découvrez son identité ici. Parviendront-ils à nous faire oublier l'hiver? La réponse dans quelques semaines à peine.