Un nouveau mandat excitant pour Sara Dufour à la télévision

Dès le mois de janvier, plusieurs artistes accompagneront Jean-Philippe Dion comme collaborateurs à Sucré givré, la version hivernale de Sucré salé, pour notre plus grand plaisir.

Parmi ceux-ci, on retrouve la formidable Sara Dufour, qui a pris le Québec par le coeur avec son talent et son authenticité désarmante.

Il s'agit d'une première pour l'autrice-compositrice-interprète, qui s'occuper des chroniques hivernales, c'est-à-dire que c'est dehors, les deux pieds dans la neige, qu'elle partira à la rencontre d'artistes qu'elle aime, pour jaser cœur à cœur, d'artiste à artiste. Raquette, ski de fond, bûchage de bois, motoneige, rien ne l'arrête!

Une autre artiste bien-aimée des Québécois qui se joint au projet est nulle autre que Mia Tinayre, grande gagnante de la plus récente édition de Star Académie. Elle débarquera en surprise chez une personnalité connue pour la surprendre et souligner un événement spécial, que ce soit la fin d'un projet important, un anniversaire, un soir de première... Accompagnée du musicien le plus polyvalent en ville, Jean-Sébastien Houle, Mia offrira aux personnalités ce qu'elle fait de mieux : chanter! Se faire offrir une interprétation mémorable, juste pour soi, c'est le plus beau cadeau qui soit.

Aussi de la partie, Nicolas Pham, Sébastien Benoît, Lambert Drainville, Étienne Marcoux, Josiane Aubuchon et Sabrina Cournoyer.

Lambert Drainville, qui est le fils du ministre Bernard Drainville, jasera politique.

Sucré Givré sera diffusée les lundis, mardis et mercredis à 19 h 30, à compter du 5 janvier 2026, à TVA et sur TVA+.

