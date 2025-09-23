Accueil
Le fils de Bernard Drainville, Lambert, visite le plateau de On va se le dire

On espère le revoir à l'émission.

Élizabeth Lepage-Boily
Lambert Drainville, le fils du ministre de l'Environnement Bernard Drainville, était de passage à l'émission On va se le dire mardi pour discuter politique.

Malgré son jeune âge, il a occupé plusieurs poste autour du parlement et s'affaire désormais à vulgariser la politique en tant que chroniqueur à la radio et sur ses réseaux sociaux. Voyez son avis sur le dernier remaniement ministériel dans la vidéo au bas de l'article. Lambert y parle d'ailleurs du rôle de son père avec franchise.

On espère que Lambert visitera régulièrement le plateau de On va se le dire. Son authenticité, sa passion, son charisme naturel et sa grande éloquence en font un collaborateur idéal pour une émission qui s'intéresse à différents sujets d'actualité dans une ambiance décontractée.

On espère aussi revoir l'humoriste Jo Cormier, qui en était aussi à sa première visite et qui a su ajouter son grain de sel dans les discussions, animées de main de maître par Sébastien Diaz.

On va se le dire est diffusé du lundi au jeudi à 16 h 30 sur ICI Télé.

