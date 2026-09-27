Voici la première invitée de la nouvelle saison de Pour emporter

Ces dernières années, l’animatrice France Beaudoin a été au coeur d’une foule de productions toutes plus populaires les unes que les autres, ralliant des générations entières devant leurs téléviseurs.

Et pour cause, en plus du toujours aussi populaire variété hebdomadaire En direct de l'univers, France anime également Pour emporter, un talk-show qui récolte depuis neuf automnes un succès retentissant sur la chaîne culturelle de Radio-Canada, ICI ARTV. À chaque épisode, France s'assied avec une personnalité connue pour l'interroger sur les mots, et parfois les maux, qui ont bercé sa vie. Chaque discussion s'articule ainsi autour des oeuvres littéraires et des phrases qui ont eu un impact dans la vie de ces artistes invités, donnant lieu à tout coup à des moments franchement émouvants.

Pour débuter en force la neuvième saison de Pour emporter, France recevra donc la comédienne Léane Labrèche-Dor. Depuis qu'elle incarne le personnage de Fanny dans Antigang, Léane jouit d'un nouvel élan de popularité auprès du public, qui apprend à la découvrir sous un nouveau jour. Nul doute que son passage à l'émission lui permettra d'aborder les coulisses de sa carrière sous les projecteurs, de même que sa relation avec son célèbre papa, Marc Labrèche.

C'est à ne pas manquer le 2 octobre prochain à 20 h.

Qui plus est, France accueillera également sur son plateau, cette saison, Michel Jean, Louise Forestier, Patrice L'Écuyer et Roxane Bruneau, pour ne nommer que ceux-là. Tout cela, sans compter sur la diffusion de quelques épisodes spéciaux au cours de la saison, dont l'un d'une durée de 30 minutes, avec pour thème l'ADISQ. C'est un rendez-vous le 8 novembre prochain à 19 h 30!

Découvrez la liste complète des invités dans cet article.

L'émission Pour emporter est diffusée le vendredi à 20 h sur ICI ARTV.