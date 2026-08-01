Voici tous les invités de la prochaine saison de Pour emporter

C'est avec un évident bonheur que nous avions appris, il y a quelques semaines, que l'une des émissions chouchous des Québécois, Pour emporter, serait de retour pour de nouveaux épisodes l'automne prochain.

Pour une neuvième saison, France Beaudoin s'apprête ainsi à recevoir des artistes connus et appréciés du public, qu'elle convie à des rencontres intimistes et bercées par les mots ayant été déterminants pour eux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la brochette de convives s'annonce plutôt délicieuse, pour 11 épisodes remplis de beauté.

D'emblée, la production annonce que deux émissions spéciales garniront la prochaine saison, dont une dédiée à trois femmes fortes et résilientes, dont l'identité n'a pas été dévoilée pour le moment. Puis, le dimanche 8 novembre à 19 h 30, pour une durée de 30 minutes, les téléspectateurs auront droit à un épisode spécial diffusé tout juste avant le Gala de l'ADISQ.

Au fil de cette nouvelle saison, France recevra notamment Caroline Néron, François Pérusse, Léane Labrèche-Dor, Patrice L’Ecuyer, Roxane Bruneau, Michel Bergeron, Louise Forestier, Marie-Philip Poulin et Michel Jean. Il est clair qu'avec ces personnalités, les nouveaux épisodes s'annoncent gorgés d'intérêt et de confidences acidulées de culture!

La neuvième saison de Pour emporter débute le 2 octobre prochain à 20 h sur ICI ARTV.