Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Voici tous les invités de la prochaine saison de Pour emporter

De gros noms en vue!

Lancement 2022-2023 d'ICI Télé, ARTV et Explora
Zachary Barde
Par Zachary Barde

C'est avec un évident bonheur que nous avions appris, il y a quelques semaines, que l'une des émissions chouchous des Québécois, Pour emporter, serait de retour pour de nouveaux épisodes l'automne prochain.

Pour une neuvième saison, France Beaudoin s'apprête ainsi à recevoir des artistes connus et appréciés du public, qu'elle convie à des rencontres intimistes et bercées par les mots ayant été déterminants pour eux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la brochette de convives s'annonce plutôt délicieuse, pour 11 épisodes remplis de beauté.

D'emblée, la production annonce que deux émissions spéciales garniront la prochaine saison, dont une dédiée à trois femmes fortes et résilientes, dont l'identité n'a pas été dévoilée pour le moment. Puis, le dimanche 8 novembre à 19 h 30, pour une durée de 30 minutes, les téléspectateurs auront droit à un épisode spécial diffusé tout juste avant le Gala de l'ADISQ.

Au fil de cette nouvelle saison, France recevra notamment Caroline Néron, François Pérusse, Léane Labrèche-Dor, Patrice L’Ecuyer, Roxane Bruneau, Michel Bergeron, Louise Forestier, Marie-Philip Poulin et Michel Jean. Il est clair qu'avec ces personnalités, les nouveaux épisodes s'annoncent gorgés d'intérêt et de confidences acidulées de culture!

La neuvième saison de Pour emporter débute le 2 octobre prochain à 20 h sur ICI ARTV.

Mentionné dans cet article

Pour emporter
Pour emporter
En cours
Photo de France Beaudoin
France Beaudoin

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c