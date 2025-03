Une nouvelle collaboratrice se joint à la longue liste d'amis de Bonsoir bonsoir

Après avoir appris l'identité de la remplaçante de Jean-Philippe Wauthier à Bonsoir bonsoir, voilà que nous découvrons qu'une nouvelle collaboratrice se joindra à la longue liste de chroniqueurs réguliers.

Il s'agit d'Anne-Marie Withenshaw, qui saura certainement mettre à profit ses nombreuses connaissances du monde du showbiz québécois.

Voici tous ceux qui seront de retour cet été :

Alexandre Aussant (et quelques apparitions de Mona De Grenoble), Jessica Barker, Sonia Benezra, Suzie Bouchard, Simon Boulerice, Pierre Brassard, Mégan Brouillard, France D’Amour, Michelle Desrochers, Catherine Ethier, Jean-Sébastien Girard, Élise Guilbault, Léane Labrèche-Dor, Kim Lévesque-Lizotte, Mariana Mazza, Marie-Chantal Perron, Nathalie Petrowski, Phil Roy, David Savard et Danny St-Pierre.

Parmi les absences remarquées, on note celles de Marthe Laverdière et de David Goudreault. On pourra tout de même avoir notre dose estivale de notre horticultrice préférée alors qu'elle animera la deuxième saison de Planter avec Marthe sur les ondes de TVA dès le 8 avril.

La nouvelle saison de Bonsoir bonsoir!, diffusée du lundi au jeudi à 21 h, débutera le 7 avril sur ICI TÉLÉ.

Rappelons que Jean-Sébastien Girard a parlé de son ami Jean-Philippe Wauthier à Tout le monde en parle dimanche. Voyez ce qu'il a déclaré ici.