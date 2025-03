Tout le monde en parle : Jean-Sébastien Girard commente la situation de Jean-Philippe Wauthier

Après que Guy A. Lepage se soit adressé à deux personnes influentes pour tâcher de les convaincre de visiter son plateau (les détails ici), Jean-Sébastien Girard a pris son temps d'antenne pour parler d'une situation qui le touche personnellement.

« Je prendrais trois secondes, si tu me permets, Guy, pour saluer tendrement mon collègue et ami Jean-Philippe Wauthier », a-t-il lancé. « Oui. On le sait, vous avez vu passer ça dans les journaux dans les derniers jours, qu'il est en arrêt de travail pour une période indéterminée, pour épuisement professionnel. »

Bon, il y a des mauvaises langues qui vont dire qu'il est sûrement fatigué à force de poser d'aussi bonnes questions en entrevue. Mais, je salue le fait qu'il ait nommé la raison pour laquelle il s'absente. C'est important de le faire.

« Quand les gens parlent de ce qu'ils vivent, ça déstigmatise très souvent. Ça a été tout à l'heure dans la population, comme l'ont fait Claude Legault, Sam Breton, il n'y a pas tellement longtemps. C'est important que les hommes le fassent aussi, parce qu'on en parle souvent. »

« On dit souvent que les hommes ont de la difficulté à mettre un genou par terre, ils ont de la difficulté à en parler. Pourtant, il y a présentement, au Québec, 15 % des hommes qui manifestent des symptômes d'épuisement professionnel. Donc, ça veut dire que dans la salle, ce soir, il y a quelques hommes brûlés morts. Je n'en vois que quelques-uns, mais c'est dans la première rangée », indique-t-il en riant.

Il ajoute : « On répète toujours les mêmes choses, c'est des lieux communs, mais c'est important de s'écouter, de se rappeler qu'on n'est pas irremplaçables. Ça fait mal de penser à ça, mais c'est vrai, personne n'est irremplaçable. »

En terminant, il s'adresse à Guy A. Lepage : « On se connaît de plus en plus, on est presque en train de devenir amis. J'aimerais te répéter de ne jamais te gêner pour tomber malade via le page. Je serai toujours là pour toi, surtout les dimanches de ta convalescence. »

Précisons que c'est d'ailleurs Jean-Sébastien Girard qui remplacera son ami à l'animation de La journée (est encore jeune). Le suppléant de Jean-Philippe à Bonsoir bonsoir n'a pas été annoncé. Découvrez notre hypothèse et suggestion ici.