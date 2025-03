Guy A. Lepage s'adresse à deux personnes très influentes en ouverture de Tout le monde en parle

Dimanche soir, avant d'annoncer les invités qui visiteront son plateau le soir même, Guy A. Lepage a indiqué que, comme nous sommes en pleine campagne électorale, les quatre chefs des principaux partis avaient été invités à Tout le monde en parle pour faire valoir leurs points.

Jagmeet Singh y sera le 6 avril et Yves-François Blanchet, le 20 avril. Par contre, c'est silence radio du côté de Mark Carney et Pierre Polièvre. « On attend toujours une réponse », a-t-il lancé.

Est-ce que les mettre ainsi au pied du mur saura les convaincre de participer au talk-show de Radio-Canada? Pour Mark Carney, c'est en effet « à suivre » comme le disait l'animateur, mais la présence de Pierre Poilièvre dans le Studio A serait très étonnante comme il a toujours refusé les invitations de Guy A. Lepage et son équipe.

M. Poilièvre est une des rares personnes ayant toujours rejeté les invitations de Tout le monde en parle. Précisons qu'une autre personnalité publique fait partie de ce groupe. Découvrez son identité ici.