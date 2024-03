Mercredi, nous avons assisté au visionnement de presse de la 500e émission de Tout le monde en parle. Découvrez les prestigieux invités ici.

Lors d'une table ronde avec les médias, l'animateur Guy A. Lepage et le scripteur André Ducharme ont répondu aux questions des journalistes sur le talk-show culte de Radio-Canada, qui fête ses 20 ans.

Nous avons alors appris qu'une personnalité n'a jamais mis les pieds à Tout le monde en parle malgré de très nombreuses invitations. Il s'agit de Pierre Karl Péladeau.

Au fil des ans, plusieurs personnalités québécoises ont d'abord décliné l'invitation, mais ont fini par se raviser. « La plupart de ceux et celles qui ont [finalement] accepté sont devenus quasiment nos meilleurs vendeurs », indique André Ducharme. « Je pense à Guy Lafleur, par exemple. Bernard Landry m'a dit devant ma famille qu'il ne viendrait jamais à Tout le monde en parle et quand il est venu, il est revenu et a convaincu des gens de venir. »

Plus récemment, une autre personnalité s'ajoute à la liste des refus de Tout le monde en parle : le chef de l'opposition officielle du Canada, Pierre Poilievre. D'ailleurs, récemment, Guy A. Lepage avait annoncé en ondes que le politicien avait été invité pour s'exprimer dans ce dossier, mais avait répondu par la négative. Il a été convié sur le plateau à de nombreuses reprises.

Pour l'émission spéciale du 20e anniversaire, qui sera diffusée le 10 mars prochain, c'est cette personnalité qui a refusé de prendre part à la célébration.