Découvrez les prestigieux invités du 500e épisode de Tout le monde en parle

Le 10 mars prochain, la programmation régulière de Tout le monde en parle fait place à une émission spéciale préenregistrée, le 500e épisode du talk-show dans lequel l'heure est aux retrouvailles.

En effet, l'animateur Guy A. Lepage a convié sur son plateau bon nombre d'invités qui ont marqué l'émission au fil des 20 dernières années. Une seule personnalité a refusé l'invitation de la production. On vous dévoile de qui il s'agit ici.

Ce sera évidemment le moment de revenir sur des extraits et moments charnières de l'émission.

Pour l'occasion, on assiste au retour du fou du roi original, Dany Turcotte, qui est dans une forme resplendissante. Il vous fera d'ailleurs rire à plusieurs reprises avec ses répliques acides, comme on les aime. On vous parle du retour de Dany Turcotte ici.

Le créateur du format de Tout le monde en parle, Thierry Ardisson, qui a animé une version française pendant sept ans, est de passage sur le plateau. L'occasion est belle pour comparer les deux formats, revenir sur les invités les plus prestigieux et plus encore.

Chaque semaine, Tout le monde en parle fait place à la politique. Cet épisode spécial ne fait pas exception. Le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau et les ex-politiciens Pauline Marois et Régis Labeaume, de même que la chroniqueuse politique Chantal Hébert seront présents pour les festivités. Il s'agit de personnes dont les déclarations sur le plateau les suivent encore aujourd’hui. On se souviendra longtemps de ce baiser enfiévré entre Dany et Justin Trudeau. Par ailleurs, ce dernier nous offre le moment le plus émouvant de la soirée, de manière surprenante.

Christian Bégin, Dre Joanne Liu et Ricardo Larrivée s'ajoutent aux invités qui ont fait des déclarations chocs sur le plateau dominical.

L'animateur reçoit aussi des personnalités et des artistes qui ont été révélés au grand public par l’émission, dont Fred Pellerin, Boucar Diouf, Kim Thúy et Léa Clermont-Dion.

Vous assisterez aussi à la réunion des amis à temps partiel, Patrick Lagacé et Richard Martineau, qui ont porté les débats à un niveau supérieur.

Janette Bertrand et Chloé Sainte-Marie étaient les invitées féminines tout indiquées pour venir parler des changements de la société, alors que celles-ci ont pris régulièrement la parole pour faire bouger les choses.

Véronique Cloutier et Dany Laferrière participent également à cette émission spéciale en tant qu’invités qui ont marqué le plateau. On y verra aussi Stéphane Rousseau et le chroniqueur télé Richard Therrien, qui n’a manqué aucune émission depuis son entrée en ondes.

Voilà une brochette d'invités enviable, qui vous offrira une émission spéciale où toutes les émotions sont au rendez-vous.

C'est véritablement à ne pas manquer, pour se rappeler à quel point ce rendez-vous hebdomadaire est toujours aussi pertinent, intelligent et divertissant.

Le 500e épisode de Tout le monde en parle sera présenté le dimanche 10 mars à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Voyez la bande-annonce et des images ci-dessous.