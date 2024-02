Dany Turcotte retrouve son siège de fou du roi à Tout le monde en parle

Le 10 mars prochain, les téléspectateurs seront conviés à une messe dominicale bien spéciale.

En effet, Tout le monde en parle fêtera ses 20 ans de belle et grande façon, soit à travers une émission spéciale qui revisitera les moments les plus marquants du talk-show, désormais culte, de Guy A. Lepage.

Pour l'occasion, l'animateur retrouvera son fidèle complice, Dany Turcotte. Le fou du roi initial n'a rien perdu de son mordant! « Il est excellent, il était dans une bonne disposition », disait Guy A. Lepage en table ronde après le visionnement de presse mardi.

« Dany reste attaché à l'émission. Ce n'est pas parce qu'il a arrêté de la faire qu'il ne s'y intéresse plus et ne s'identifie plus à elle », nous confiait le scripteur André Ducharme. « D'être dans ce contexte-là, qui était super relax, où il pouvait se lâcher lousse comme dans le bon vieux temps, ça lui a permis de vraiment scorer. Il s'était bien préparé aussi. »

Lors de cette émission spéciale du 10 mars, il livrera quelques gags absolument délicieux, dont un adressé à Ricardo qui pourrait bien rester dans les annales.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour réaliser à quel point sa vivacité d'esprit et ses répliques incisives nous manquaient. « À l'époque, le mandat du fou du roi, c'était le "sniper", c'est-à-dire, tu cr*ss des coups dans les tibias des invités pendant qu'ils parlent », explique le producteur Guillaume Lespérance. « Ce n'est plus ça qu'on attend d'eux, on attend des commentaires qui sont drôles, amusants, détendus. Ç'a évolué. »

« Dany a payé le prix de la transition du mandat », ajoute M. Lespérance. « Il était toujours sur une ligne très très mince entre être drôle, pas trop heavy, c'était difficile. »

« Il a payé le prix avec les réseaux sociaux aussi », enchaîne le scripteur. « À chaque fois qu'il faisait un gag, ceux qui étaient contre faisaient abstraction de tous les autres qu'il avait faits avant et il se faisait rentrer dedans solidement. »

Le producteur précise ceci : « Aujourd'hui, quand on engage des Alexandre Barrette, Kim Lizotte et MC Gilles, c'est pour poser la question que les gens se posent à la maison, pour relancer l'invité selon leur point de vue ou venir appuyer Guy à certains moments. »

Rappelons qu'Alexandre Barrette a annoncé la semaine dernière qu'il ne reviendrait plus cette saison. Voyez pourquoi ici. Toute l'équipe est bien ouverte à le retrouver l'an prochain... C'est donc un dossier à suivre.