Voici qui remplacera Jean-Philippe Wauthier à l'animation de Bonsoir bonsoir

La semaine dernière, nous apprenions que Jean-Philippe Wauthier se retirait momentanément de ses projets en raison d'un épuisement professionnel.

L'équipe de Bonsoir bonsoir vient d'annoncer que ce sera Marie-Claude Barrette qui assurera la suppléance temporairement.

« Je suis consciente de l'affection que le public porte à cette émission et à son animateur, et je ferai de mon mieux pour poursuivre le travail exceptionnel qu'il a accompli, tout en gardant l'esprit de l'émission. Je souhaite à Jean-Philippe un prompt rétablissement et lui envoie mes meilleures pensées », indique-t-elle.

« Toute l'équipe de Bonsoir bonsoir! se joint à moi pour souhaiter un prompt rétablissement à Jean-Philippe. Sa présence manquera assurément, mais sa santé est notre priorité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Marie-Claude d'avoir accepté de prendre la relève dans un délai aussi court. Son professionnalisme et sa grande humanité sont des atouts inestimables pour maintenir le cap et continuer à offrir aux téléspectateurs une émission de qualité », a déclaré Guillaume Lespérance, producteur de Bonsoir bonsoir!.

Bonsoir bonsoir sera de retour le 7 avril prochain sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que le retour de ces trois collaboratrices a été confirmé.

Jean-Sébastien Girard a abordé la pause de son ami Jean-Philippe Wauthier à Tout le monde en parle. Voyez ce qu'il a dit ici.