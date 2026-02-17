Une nouvelle cause masculiniste commence ce mercredi dans Indéfendable

Après les causes de Martine Brodeur (Maude Guérin) et d'Emma Rondeau (Élizabeth Duperré), voilà que l'autrice d'Indéfendable proposera une nouvelle cause masculiniste, qui commence d'ailleurs ce mercredi. Voici ce qu'on peut vous en dire.

Dans cette nouvelle trame, une chroniqueuse féministe très engagée subira les foudres d'un groupe masculiniste qui sévit sur le Web, propulsé par un homme avec un agenda plutôt inquiétant.

Dans le rôle du masculiniste et vedette des réseaux sociaux Marc Durand, on retrouve le comédien Olivier Lamarche (voir sa photo ici), qu'on avait pu voir dans Sorcières, dans la peau du jeune Armand Bussières. Il vous glacera d'ailleurs le sang avec son excellente performance fougueuse aux accents misogynes.

La chroniqueuse qui sera la cible de cet homme perturbé est quant à elle interprétée par Marie-Josée Tremblay (voir sa photo ici), une véritable enfant de la télé, une comédienne qu'on voit dans notre petit écran depuis de nombreuses années.

Elle avait notamment participé aux séries jeunesse Ramdam et Ayoye!. Plus récemment, on a pu la voir dans de petits rôles dans District 31, Toute la vie et La collecte.

Vous verrez que cette histoire va rapidement prendre un tournant dramatique, encore une autre proposition de l'autrice Izabel Chevrier dans l'air du temps, qui va en faire réfléchir plus d'un.

Justement, la semaine passée, une chroniqueuse et écrivaine féministe québécoise, Élizabeth Lemay, s'est retrouvée au coeur d'une controverse, qui a mené au retrait d'un extrait déposé sur les réseaux sociaux de la radio de Radio-Canada. En marge de son intervention, elle a subi les foudres de l'Internet, plus particulièrement celle d'hommes aux propos très violents. Comme quoi la fiction se rapproche parfois tristement de la réalité...

C'est à voir dans Indéfendable du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que ce jeudi, une personnalité bien connue fera une apparition dans la série.