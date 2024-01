En 1967, une dénommée Ginette a été kidnappée par des extraterrestres, ainsi que plusieurs autres Canadiens, et emmenée contre son gré sur T-ZKO. On raconte qu'elle cria « Ayoye! » à la vue des habitants de sa planète d'accueil. Impressionnés, les extraterrestres ont décidé de baptiser leur planète Ayoye sur-le-champ. Deux générations plus tard, Fléonard Bacon, petit-fils de Ginette, dit Fléo, entre en contact par courriel avec Manuel Lalumière-Dufort, dit Man, un jeune Terrien de 12 ans. La vie de Man et de sa famille est totalement bouleversée lorsque le carré de briques des Bacon atterrit sur le terrain vacant attenant au jardin des Lalumière-Dufort.