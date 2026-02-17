Cette personnalité connue fait une apparition dans Indéfendable cette semaine

Ce lundi, les téléspectateurs ont pu plonger dans la nouvelle cause d'Indéfendable, un cas de disparition qui prendra une tournure pour le moins glauque.

Dans cette histoire concoctée par l'autrice Izabel Chevrier, vous verrez le personnage interprété par David Savard, l'homme à tout faire Paul Beaulac, se retrouver dans la tourmente.

Les images que vous avez vues lundi laissaient présager une certaine trame narrative, mais ce n'est pas tout à fait là où on vous entraîne. Dès mardi, vous verrez l'intrigue prendre un tournant surprenant. En ce sens, le comédien David Savard offre une performance formidable, qui l'amène complètement ailleurs.

C'est dans ce contexte que Jean-François Guèvremont (voir ses photos ici), alias Rita Baga, fera son arrivée ce jeudi.

On ne le verra que quelques secondes cette semaine, mais il devrait avoir plus de présence à l'écran la semaine prochaine, si notre intuition est bonne.

Il ne s'agit pas de la seule expérience en fiction pour Jean-François Guèvremont, qui a aussi décroché un rôle dans la série Bon Cop, Bad Cop. On a aussi pu la voir dans la nouvelle mouture de La Petite vie en 2023.

Ce sera un véritable plaisir de la retrouver dans ce contexte complètement différent.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.