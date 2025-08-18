Une émission spéciale lance la semaine de Bonsoir Bonsoir

Ce lundi à Bonsoir Bonsoir, l'animatrice Sophie Fouron recevra de nombreux invités pour lancer la saison automnale sur ICI PREMIÈRE, ICI MUSIQUE et Radio-Canada OHdio.

Ainsi, les téléspectateurs pourront en apprendre plus sur les contenus qui seront proposés sur ces trois plateformes de Radio-Canada cet automne.

Si les invités n'ont pas été annoncés comme tel, vous pouvez vous attendre à y voir Karyne Lefebvre, Émilie Perreault, Monic Néron, Pierre-Yves McSween, Patrick Masbourian, Pénélope McQuade, Marie-Louise Arsenault, Eugénie Lépine-Blondeau, Olivier Robillard Laveaux, Claudine Prévost, Philippe Fehmiu, Fabiola N. Aladin, Nicolas Ouellet, Marc Hervieux, Jean-François Breau, Monique Giroux, Catherine Pogonat et Francis Reddy.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

PSST! Monic Néron a annoncé la semaine dernière fréquenter un politicien TRÈS connu.

Patrick Masbourian (Tout un matin à 5 h 30) et Pénélope ​​McQuade (Pénélope à 9 h), étaient de retour sur ICI PREMIÈRE​ et Radio-Canada OHdio ce lundi 18 août​. Monic Néron (Mimosa!, samedi à 7 h) et Franco Nuovo (Dessine-moi un dimanche, à 6 h) seront les hôtes les matins du week-end. Les samedis après-midis, Eugénie Lépine-Blondeau animera le nouveau rendez-vous culturel (Admission générale), suivie de Karyne Lefebvre (Dis-moi ce que tu lis). À compter du 7 septembre, deux nouveautés le dimanche : Isabelle Craig nous amène sur le terrain de l’étonnement (La folle aventure) et Jean-Sébastien Girard nous entraîne dans un 5 à 7 festif alliant humour et variétés (Le beau dimanche de Jeannot), enregistré devant public.

À compter du 25 août, ICI MUSIQUE promet la meilleure ambiance au bon moment avec des rendez-vous inédits et des émissions renouvelées. Les midis en semaine seront divertissants et dansants avec Claudine Prévost (Mon manège à moi). Les samedis midis, ce sera l’été à l’année avec Fabiola Nyrva Aladin (Fab de rêve) qui partage avec nous ses listes musicales pop et sucrées. Les soirées du week-end seront chaleureuses et rythmées avec le maître des ambiances, Philippe Fehmiu (Cosmopolite) du vendredi au dimanche. Maintenant au micro du lundi au vendredi en après-midi, Nicolas Ouellet (Nouveaux sons) nous offre ses meilleures nouveautés musicales, en plus d’animer la série de concerts Sur mesure au cours de l’année.

Quant à Bonsoir Bonsoir, Sophie Fouron recevra aussi Évelyne Brochu, Debbie Lynch-White et Boucar Diouf cette semaine.

Il s'agit de la dernière semaine de Sophie Fouron à l'animation avant le retour de Jean-Sébastien Girard, après des vacances bien méritées.