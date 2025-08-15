L'animatrice Monic Néron officialise sa relation amoureuse avec un élu bien connu

Ce jeudi, l'animatrice Monic Néron profite de ses réseaux sociaux pour faire une annonce importante, dans le but de ne pas compromettre son retour à la radio.

Ainsi, elle confirme fréquenter depuis peu le maire de Québec, Bruno Marchand (voir sa photo ici).

Elle écrit : « J'ai la radio tatouée sur le cœur, et parfois un coeur, oui, ça se fait surprendre au tournant.

À l'aube de ma nouvelle aventure radio Mimosa! et considérant nos fonctions respectives, je me dois de précipiter la divulgation de la récente relation entre Bruno Marchand et moi.

Je tiens à réitérer aux auditeurs d'ICI Première mon engagement à faire preuve de discernement, d'éthique et de rigueur absolue, celle-là même qui a transcendé mon parcours professionnel des 20 dernières années. J'ai avisé mes supérieures et tout a été mis en place pour assurer l'intégrité de ces valeurs fondamentales à mes yeux, et essentielles à l'exercice de mes fonctions.

Par respect pour cette relation naissante et pour mes proches, je la déposerai pour l'instant dans la sphère privée, sans commenter davantage. J'ai immensément hâte de vous retrouver le samedi 23 août dès 7h ! »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous leur offrons nos meilleurs souhaits de bonheur pour la suite.

Radio Mimosa est la nouvelle émission de radio animée par Monic Néron, qui débutera le samedi matin sur les ondes d'ICI Première à partir du 23 août à 7 h. L'émission vise à offrir une continuité aux auditeurs qui suivaient l'émission de Franco Nuovo, avec un ton doux et des entrevues axées sur des solutions et l'espoir.