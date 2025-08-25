Une édition spéciale de Bonsoir bonsoir! pour le retour de Jean-Sébastien Girard

Après un repos bien mérité, Jean-Sébastien Girard reprend son poste d'animateur suppléant de Bonsoir bonsoir! ce lundi. Pour ce faire, à l'occasion de l'avant-dernière semaine de la saison, ce dernier recevra une brochette d'invités de qualité.

En effet, c'est autour d'une nouvelle version de « Bonsoir bonsoir, jase jase! » que Jean-Sébastien terminera la semaine, alors que ses convives et lui discuteront cette fois du grand thème de l'âge d'or. Pour ce faire, il sera accompagné par plusieurs grands noms de la culture québécoise, dont Liza Frulla, Louise Deschâtelets, Gaston Lepage et Jean-Luc Mongrain. Le chef Danny St-Pierre sera également présent.

Rappelons que la précédente édition de ce dérivé de l'émission Jase jase, a donné lieu à un véritable fou rire sur le plateau. C'est à lire ici.

Précisons que d'autres moments forts sont aussi à prévoir et ce dès ce soir, alors que visiteront le talk-show Marie-Claude Barrette, Schelby Jean-Baptiste, Micheline Lanctôt et Jean-Philippe Pleau.

Mardi, ce sera au tour d'Olivier Niquet, Serge Denoncourt, Suzie Bouchard, Jean-Philippe Perras et Pierre Brassard de s'entretenir avec Jean-Sébastien Girard. Enfin, la soirée de mercredi nous permettra sans doute d'en apprendre davantage sur la prochaine saison d'Un gars une fille, alors que Guy A. Lepage et Sylvie Léonard seront de passage. Caroline Dhavernas, David Savard, David Thibodeau et The Barr Brothers en prestation musicale complèteront le panel.

Voilà une excellente avant-dernière cuvée qui met la table pour la dernière semaine qui, elle, se terminera sur une autre édition spéciale. Tous les détails ici.

Pendant les vacances de Jean-Sébastien Girard, c'est Sophie Fouron qui a assuré l'animation du talk-show estival. Découvrez dans cet article ce qu'elle avait à dire à la suite de ce mandat.

Bonsoir bonsoir! est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.