Le plateau de Bonsoir bonsoir vole en éclat pour finir la semaine

Une maladresse de Sophie Fouron engendre une fin d'émission chaotique ô combien sympathique.

Bonsoir bonsoir
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Sophie Fouron a débuté son mandat d'animatrice à Bonsoir bonsoir avec le tournage d'une émission « Jase jase » sur la fratrie, avec Katherine Levac, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Lord et Mélanie Boulay. Parce que oui, l'émission du jeudi est filmée juste avant celle du mercredi en direct.

Ainsi, avis à ceux qui critiquent le fait que l'animatrice n'ait pas suivi les commentaires du public (lisez ceux-ci ici) : sachez qu'elle n'avait pas eu la chance de lire lesdites remarques sur les réseaux sociaux puisque l'émission de jeudi représentait sa toute première expérience dans le monde de Bonsoir bonsoir.

Ceci étant dit, on peut dire que la suppléante a eu droit à un baptême de feu - ou plutôt de vin - jeudi soir. Lors du segment « Qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? » à la toute fin de l'émission, Sophie, voyant qu'elle n'aurait pas le temps de permettre à tous ses invités de parler de leurs suggestions culturelles, s'est mise à gesticuler puis a renversé son verre de vin sur sa robe.

« Ça porte bonheur », dira Marie-Thérèse Fortin. Les invités parlaient, riaient, criaient. Une fin d'émission complément chaotique, mais ô combien sympathique!

On peut dire qu'il s'agit d'une entrée en scène assez remarquée pour l'enjouée et empathique Sophie!

Informations complémentaires

