Bonsoir bonsoir : Voici ce que les téléspectateurs ont pensé de l'animation de Sophie Fouron

Mercredi soir, Sophie Fouron animait sa première émission de Bonsoir bonsoir en direct. Cette dernière remplacera Jean-Sébastien Girard pendant ses deux semaines de vacances.

Elle avait de grandes chaussures à remplir puisque Jean-Sébastien avait réussi à séduire complètement le public de Jean-Philippe Wauthier.

Portée par une fébrilité évidente et un dynamisme contagieux, Sophie n'a pas déçu les téléspectateurs qui ont été nombreux à commenter son travail sur les réseaux sociaux. Voyez quelques remarques positives du public ci-dessous :

« Elle a un dynamisme extraordinaire, une vivacité... on l'aime. »

« wow ! belle prestation , belle énergie , contente de découvrir une nouvelle animatrice différente. Beau travail , continue. »

« Wow j'adore Sophie Fouron, excellent choix, une fille de culture, de savoir, une passionnée, authentique très bonne interview, elle donne la place à ces invités en les encadrant discrètement 👍👏👏🫶 »

« Elle est si pétillante et j’adore ça. Surtout ne rien changer c’est trop bon du vrai bonbon. »

L'une de ses grandes qualités, son énergie débordante, se révélait, par contre, être un défaut à certains moments. Comme plusieurs téléspectateurs le soulignent, elle s'est laissé, par moment, emporter par l'émotion et la frénésie de l'instant, puis devenait agitée et criait presque. Pour le moment, on met tout cela sur le compte du stress. Un plateau de cette ampleur, en direct, c'est certainement extrêmement angoissant. On espère que, dès la semaine prochaine, elle sera un peu plus posée, mais surtout, elle ne doit pas perdre cette vivacité communicative qui fait d'elle une intervieweuse fort attachante.

« Sûrement le stress de la première, un peu trop intense, cacophonique…. Ce n’était pas une soirée reposante, heureusement les invitées étaient plus calme. Bonne chance pour demain peu être avec une séance de yoga avant. 😉 »

« Bon départ parler un peu moins fort et un peu moins vite. Merci. »

« En effet elle parle fort et est assez intense mais une bonne première quand même ! »

« Très bien Sophie Fouron dynamique ! Juste à baisser son micro ».

Jean-Sébastien Girard sera de retour à la barre de Bonsoir bonsoir pour clore la saison le lundi 25 août.