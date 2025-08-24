Sophie Fouron souligne avec émotion la fin de sa présence à Bonsoir bonsoir!

C'est ce jeudi à Bonsoir bonsoir! qu'était diffusée, non pas la dernière émission de la saison, mais le dernier épisode mettant en vedette Sophie Fouron à titre d'animatrice.

Pour rappel, celle-ci remplaçait Jean-Sébastien Girard pendant deux semaines, le temps qu'il prenne quelques vacances bien méritées. Ravie d'avoir pu effectuer ce mandat à heure de grande écoute, elle a tenu à souligner le tout sur ses réseaux sociaux, en prenant le temps de soigneusement remercier les membres de l'équipe du talk-show. Elle écrit :

« Quelle expérience fabuleuse! Ça va me prendre quelques jours avant de m’en remettre

Un gigantesque merci à toute l’équipe de production, recherche + techniciens de Bonsoir Bonsoir. Mine de rien, c’est vous qui faites le succès de cette émission.

Mention spéciale aux redoutables Hugo Roberge , Stéphanie Pouliot, Sandra Fernandes et Nesrine El Ayoubi à qui je vais continuer d’envoyer de joyeux mémos vocaux. Woou wooou woooooooou ;))

Les animateurs passent, Les Twenty-Nines assurent! Un merci tout musical à Tony et Julie. Vous m’avez fait beaucoup de bien.

Et puisqu’on fait de la télévision, merci dégoulinant de gratitude et de love à Marco Marsolais , Jonathan Fortin et Marie-Kim Mercier qui m’ont sublimée sans bon sens.

Merci à tous les super invités et à vous, communauté FB, pour tous vos commentaires. »

On ne peut pas dire que Sophie manque de gratitude, elle qui révèle du même coup sa belle humilité, vis-à-vis de tout le travail derrière la caméra. On aime!

Il faut dire que le court passage de Sophie à Bonsoir Bonsoir! aura fait des vagues auprès des téléspectateurs. Si d'aucuns ont moins aimé son ton lors de certaines interventions, un exemple ici, la plupart ont grandement apprécié son passage sur le siège d'animateur du populaire talk-show estival.

La question se pose désormais : Ces semaines de remplacement ont-elles pour but de tâter le terrain en vue d'une éventuelle émission signée Sophie Fouron, à l'antenne d'ICI Télé? D'ici là, on pourra continuer de la suivre sur un projet culturel très apprécié. Les détails ici.