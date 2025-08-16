Voici ce que fera Sophie Fouron après Bonsoir bonsoir

On ne peut pas dire que la saison de Bonsoir bonsoir! ait été dépourvue de revirements! Entre les multiples remplacements survenus pour combler le poste d'animateur, l'un des mystères qui nous aura tenus en haleine une bonne partie de la saison aura été l'identité du suppléant de Jean-Sébastien Girard, lors de ses vacances.

C'est finalement à Sophie Fouron que la chaîne a confié le mandat d'animation du talk-show estival pour quelques épisodes. Un rôle qu'elle assume d'ailleurs avec brio. Cette semaine, les commentaires des téléspectateurs étaient d'ailleurs plus qu'élogieux à son égard, qualifiant sa pertinence et son respect envers les invités.

« Bravo Sophie pour ton animation. Tu as su relever le défi instantanément. Tu as ra place comme animatrice peu importe l’émission. »

« Bravo, GROSSE amélioration Sophie, laisse parler les invités sans leur couper la parole..super « Timing » Bravo »

« Bravo à Sophie, très bonne animatrice qui met un peut plus vie à cette émission que j'étais en train de laisser tomber. »





Cependant, à peine a-t-elle posé ses assises qu'elle devra tirer sa révérence pour le retour de Jean-Sébastien, le 25 août. Heureusement, nous n'aurons pas à attendre très longtemps avant de retrouver l'animatrice dans nos écrans. En effet, elle sera de retour pour la 5e saison de Retour vers la culture, en compagnie de Benoit McGinnis. Ensemble, le duo scrute la culture d'ici et fait la promotion des arts sous toutes ses formes. L'émission se rend là où la création a lieu, avec des reportages nous permettant de découvrir la beauté de la culture qui nous entoure, tant au Québec qu'ailleurs au Canada.

La 5e saison de Retour vers la culture sera diffusée dès cet automne sur ICI ARTV.

Rappelons que, un peu plus tôt cette semaine, Sophie est revenue sur un incident survenu en ondes, lors de sa première journée à l’animation de Bonsoir bonsoir!. C’est à lire ici.