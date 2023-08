Retour vers la culture, c'est un magazine culturel animé par Benoit McGinnis et Sophie Fouron qui marque la reprise tant attendue des arts en salle, mais aussi un retour hebdomadaire sur les lancements et activités culturelles qui retiennent l'attention de notre équipe, tous arts confondus.





Entièrement tournée sur le terrain et présentée dans un lieu culturel différent chaque semaine, l'émission se rend là où la création se passe pour être témoin du bouillonnement d'idées, de l'excitation, de la fébrilité et de la réflexion qui accompagnent la création.





Avec des reporters et des critiques artistiques établis, les animateurs de RETOUR VERS LA CULTURE couvrent littérature, arts visuels, musique, cinéma, danse, théâtre, architecture, poésie, et plus encore, pour donner envie de découvrir ce qui se crée au Québec et dans le Canada francophone avec des clins d'oeil à nos créateurs à l'étranger.