Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Sophie Fouron revient sur son accident survenu à Bonsoir bonsoir

« C'était à 45 secondes de mon premier live... ».

Bonsoir bonsoir
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine dernière, alors qu'elle s'apprêtait à entrer en ondes pour son premier direct à Bonsoir bonsoir, l'animatrice Sophie Fouron a trébuché sur un télésouffleur et s'est blessée.

Pendant son entrevue avec Edith Cochrane, du sang avait coulé le long de sa jambe. L'équipe et le public en studio ont, selon les informations rapportées par La Presse, sursauté en voyant l'ampleur de la blessure de la troisième suppléante du talk-show estival de Radio-Canada.

Mardi soir, Patrick Lagacé, un ami de Sophie, a rappelé cet évènement malencontreux en ondes.

« Mesdames et messieurs, faire ce que Sophie a fait en direct : se casser la margoulette, être en sang à 90 secondes d'une première animation à Bonsoir bonsoir... [Chapeau!] Rien n'a paru. C'est comme si tu avais fait ça toute ta vie! », indique l'animateur du 98,5.

« C'est gentil! C'était à 45 secondes de mon premier live... », précise-t-elle.

« C'est encore plus admirable », enchaîne Patrick.

Effectivement, tout le monde n'y a vu que du feu! Une grande professionnelle cette Sophie!

Rappelons qu'elle a aussi fait un clin-d'oeil en début de semaine aux commentaires qu'elle a reçus sur le web suite à sa première animation.

« Ce qui revient souvent, c'est que Tony parle un peu trop fort. Alors, on s'est parlé et on va régler ça, c'est promis », a-t-elle lancé. Une façon parfaitement adorable d'indiquer aux téléspectateurs qu'elle avait reçu le message concernant son timbre de voix.

Sophie sera à l'animation de Bonsoir bonsoir jusqu'au 21 août.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.7 - 9329a0a2