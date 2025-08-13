Sophie Fouron revient sur son accident survenu à Bonsoir bonsoir

La semaine dernière, alors qu'elle s'apprêtait à entrer en ondes pour son premier direct à Bonsoir bonsoir, l'animatrice Sophie Fouron a trébuché sur un télésouffleur et s'est blessée.

Pendant son entrevue avec Edith Cochrane, du sang avait coulé le long de sa jambe. L'équipe et le public en studio ont, selon les informations rapportées par La Presse, sursauté en voyant l'ampleur de la blessure de la troisième suppléante du talk-show estival de Radio-Canada.

Mardi soir, Patrick Lagacé, un ami de Sophie, a rappelé cet évènement malencontreux en ondes.

« Mesdames et messieurs, faire ce que Sophie a fait en direct : se casser la margoulette, être en sang à 90 secondes d'une première animation à Bonsoir bonsoir... [Chapeau!] Rien n'a paru. C'est comme si tu avais fait ça toute ta vie! », indique l'animateur du 98,5.

« C'est gentil! C'était à 45 secondes de mon premier live... », précise-t-elle.

« C'est encore plus admirable », enchaîne Patrick.

Effectivement, tout le monde n'y a vu que du feu! Une grande professionnelle cette Sophie!

Rappelons qu'elle a aussi fait un clin-d'oeil en début de semaine aux commentaires qu'elle a reçus sur le web suite à sa première animation.

« Ce qui revient souvent, c'est que Tony parle un peu trop fort. Alors, on s'est parlé et on va régler ça, c'est promis », a-t-elle lancé. Une façon parfaitement adorable d'indiquer aux téléspectateurs qu'elle avait reçu le message concernant son timbre de voix.

Sophie sera à l'animation de Bonsoir bonsoir jusqu'au 21 août.