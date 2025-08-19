Bonsoir bonsoir! : Un détail irrite profondément les téléspectateurs

Ce lundi était diffusé un épisode spécial de Bonsoir bonsoir!, alors que les principales têtes d'affiche d'ICI Première et d'ICI Musique dévoilaient les grandes lignes de la nouvelle programmation 2025-2026.

Si l'ambiance était à la fête, alors que le plateau était à l'extérieur, le ton était peut-être un peu trop exaltant, aux yeux (et oreilles) de certains téléspectateurs. En effet, ceux-ci ont été nombreux à critiquer ouvertement la production sur les réseaux sociaux, alors qu'à maintes reprises, les invités s'interrompaient les uns les autres, en se parlant par-dessus, donnant lieu à des moments plutôt cacophoniques.

D'autre part, en raison du ton adopté par l'animatrice et les invités, plusieurs téléspectateurs se sont sentis exclus de la discussion. Le choix d'interpréter une chanson en anglais en ouverture d'émission a également été vertement critiqué.

« Est-ce possible de parler chacun à son tour, c'est étourdissant très souvent....... »

« RÉDUIRE LE MICRO DE L’ANIMATRICE SVP… PAS REQUIS DE CRIER! Merci! »

« Gros party de bureau. Le public est-il concerné on peut se poser la question. »

« Émission très stressante ce soir et très bruyante... »

« Émission qui a l’air de s’adresser juste à un auditoire montréalais. Oui, les émissions sont diffusées partout au Québec, mais je ne me sens pas très concernée ce soir… »

« Tout le monde crie, parle et rit en même temps! Pu capable! Out! »





De notre côté, nous pensons que, bien que l'émission ait été plus sonore qu'à l'accoutumée, c'est plutôt en raison des circonstances et de la féérie insufflée par la rentrée. La production pensera peut-être à s'ajuster en conséquence de la prochaine émission spéciale qui sera diffusée le 4 septembre prochain, tandis que Jean-Sébastien Girard recevra les têtes d'affiche de la rentrée d'ICI Télé.

Ce soir, Sophie Fouron accueillera Sophie Cadieux, Evelyne Brochu, Marie-Louise Arsenault, Marie-Chantal Perron et Korine Côté sur le plateau à compter de 21 h. Une soirée entre femmes à ne pas manquer!