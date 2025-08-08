Voici quand se termine Bonsoir bonsoir cette saison

Jean-Sébastien Girard est en vacances pour deux semaines et demie. Il reprendra son siège d'animateur le lundi 25 août prochain.

Ainsi, il pilotera les deux dernières semaines de la 8e saison de Bonsoir bonsoir.

La toute dernière émission de la saison sera diffusée le 4 septembre prochain. Celle-ci sera une émission spéciale de la rentrée.

Jean-Sébastien recevra donc sur son plateau les têtes d'affiche des principales émissions de l'automne d'ICI Télé.

On peut s'attendre à voir Luc Dionne pour parler de la nouvelle quotidienne Antigang et de la nouvelle saison de Dumas, Marie-Andrée Labbé et Suzanne Clément pour STAT, Éric Bruneau pour l'ultime saison d'Avant le crash et François Morency pour sa nouvelle émission, LA question.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Télé.

Rappelons que Sophie Fouron est présentement à la barre de l'émission. Nous vous invitons à découvrir ici ce que les téléspectateurs ont pensé de sa première animation en direct.