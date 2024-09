Une absence remarquée au spécial 4 et demi... des Enfants de la télé

Mercredi, l'émission Les enfants de la télé présentait un spécial d'une heure avec les acteurs principaux de la série culte 4 et demi...

Ainsi, Isabelle Brossard, Alain Zouvi, Robert Brouillette et Lynda Johnson se sont rappelés des moments marquants de ces sept ans ensemble (de 1994 à 2001), en plus de revoir des images de certains des projets marquants de leur carrière.

Si nous aurions aimé revoir davantage d'images du téléroman (seulement le quart de l'émission a été consacrée à 4 et demi...), nous avons apprécié les souvenirs liés aux autres activités professionnelles des quatre invités.

Le fait que la production ait pensé montrer des images de Frédéric Millaire Zouvi, le fils d'Alain, dans 5e rang en présence de Lynda Johnson, en était une bonne puisque l'admiration du papa envers son enfant nous a donné un moment extrêmement touchant. « Vous dire la fierté que ça fait, incroyable! Il est bon en tabarouette! », a déclaré le papa, ému.

Une chose que les téléspectateurs ont noté suite à la diffusion de cette émission spéciale, c'est l'absence de Serge Postigo. Celui-ci incarnait le meilleur ami du personnage de Louis, joué par Robert Brouillette. Il a été un ingrédient important dans la recette du succès de 4 et demi... et ne pas le voir entouré de ses consoeurs et confrères en a surpris plus d'un.

S'il avait visité récemment le plateau, nous aurions pu comprendre qu'il n'ait pas été invité, mais sa dernière (et sa seule) présence aux Enfants de la télé remonte à 2014, avec Rita Lafontaine et Jacynthe René.

Peut-être aussi a-t-il été invité, mais n'était pas disponible. Il faut dire que Serge était sur scène avec la comédie musicale Les Producteurs ce printemps, à peu près au moment où les tournages ont eu lieu...

Mentionnons aussi, au passage, que, bien que son François Dion a été mémorable pour les téléspectateurs, il n'est apparu que dans cinq des sept saisons de 4 et demi.... Heureusement, nous l'avions revu dans le tout dernier épisode. Vous souvenez-vous de cette dernière scène avec Isabelle (Isabelle Brossard)? Nous avons encore une émotion en nous la remémorant!

Chose certaine, nous aurions aimé voir Serge Postigo dans ce studio baigné de nostalgie avec ses collègues. Peut-être reviendra-t-il visiter André et Mélanie en solo bientôt? On le souhaite!

À noter que Les enfants de la télé proposeront aussi bientôt d'autres spéciaux liés à des séries, dont un sur Chambres en ville, un sur Du tac au tac et un sur Dans une galaxie près de chez vous.