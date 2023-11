Un nouvel avocat débarquera dans le cabinet d'Indéfendable

Au retour des fêtes, un nouveau stagiaire débarquera dans le cabinet Lapointe-Macdonald-Desjardins dans la quotidienne Indéfendable, sur les ondes de TVA et TVA+. Interprété par Dominik Dagenais (voir sa photo ici), le nouveau venu risque de contribuer à rafraîchir la dynamique au bureau.

C’est un personnage qui veut beaucoup, qui est très volontaire et par cette énergie, se met quelques fois — plus souvent qu’autrement — les pieds dans la bouche.

« Il va amener aussi une touche un peu comique à Indéfendable, qu’on n’a pas vue beaucoup à date », nous raconte Dominik.

Au-delà de la maladresse du stagiaire, c’est surtout du côté de la mise en scène que son ton humoristique s’instaure. Il nous dévoile quelques détails sur l’ambiance des tournages : « Je ne sais pas pourquoi c’est écrit comme ça, mais cet avocat a beaucoup de scènes de portes. Un peu à la Vaudeville, des portes qui ouvrent, qui ferment, qui entrent, qui sortent… Je ne pense pas que c’est quelque chose qu’on avait fait sur Indéfendable avant et ça faisait rire l’équipe de claquer des portes dans la face du monde. On a beaucoup ri avec ce personnage-là, qui est tellement cute. »

Je pense que les gens vont l’aimer. En tout cas, j’espère qu’ils vont l’aimer comme moi je l’aime!

Nous lui souhaitons bien. Nous savons que le rythme de production d’une quotidienne demande énormément de travail pour les interprètes, surtout lorsqu’on se joint à une distribution déjà bien soudée. Il affirme que les tournages se sont bien déroulés et semble inspiré par ses collègues, notamment par le comédien Peter Miller.

« Je lui ai dit : “quand je vais être grand, je veux être comme toi.” C’est un acteur qui est tellement chevronné, il est capable de changer son texte en deux secondes. Parfois, tu reçois des modifications de texte vraiment à la dernière minute, et d’être un bon acteur de quotidienne, c’est d’être capable de lui donner du sens rapidement, quand tu viens juste de l’apprendre et pour moi, Peter Miller a la plus grosse étoile dans son cahier. Il est fantastique, c’est un vrai fin, qui est bon avec tout le monde. C’est ma découverte. »

Ce faisant, Dominik Dagenais nous confirme que nous reverrons le personnage détestable interprété par Peter Miller, l'avocat Cédric Boileau.

C’est rafraîchissant pour Dominik de se voir confier un rôle comique et c’est loin de ses derniers mandats majeurs, étant donné qu’il a récemment joué Gabriel Cormier dans Doute raisonnable, un cas très violent, ou encore Jacob Beaulieu dans Alertes, un personnage, disons… déséquilibré. Il incarne aussi un stagiaire plutôt pincé dans L’Empereur.

« Ça m’a vraiment fait plaisir de faire rire une équipe et de me rappeler que je suis capable de faire de la comédie. »

Nous sommes enthousiastes de découvrir le nouvel avocat et cette différente facette de la série.

Indéfendable, du lundi au jeudi 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+

