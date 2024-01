C'est ce dimanche que recommence Tout le monde en parle, toujours animé par Guy A. Lepage, avec un bouquet d'invités diversifiés.

En effet, ce dimanche, l'animateur recevra le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. Celui-ci s'est fait écorcher à de nombreuses reprises depuis le début de son mandat. Il s'agira certainement d'un « hot seat » pour le ministre.

Frédéric Pierre, Catherine Souffront, Fayolle Jean et Mireille Métellus viendront présenter la nouvelle comédie Lakay Nou, disponible depuis ce jeudi 18 janvier sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Nous vous donnions ici nos impressions sur cette nouvelle proposition. Ce sera certainement le moment pour le créateur et comédien Frédéric Pierre d'aborder l'importance d'une diversité positive à l'écran, comme il l'a d'ailleurs fait en entrevue avec nous ici.

Lakay Nou met en vedette le couple formé de Myrlande (Catherine Souffront) et Henri (Frédéric Pierre), vivant coincé entre deux générations. D’un côté, celle de leurs trois enfants de 10 à 20 ans, nés au Québec et purs fruits de la culture d’ici plus que de celle de leurs aïeux. Et de l’autre, celle de leurs parents, nés en Haïti, attachés à leurs racines et aux attentes plus traditionnelles de leur génération. Ils sont omniprésents dans leurs vies, surtout les parents d’Henri qui habitent juste à côté de chez eux. Or, à l’aube de la quarantaine, Myrlande et Henri osent enfin tracer leur propre voie en saisissant de nouvelles opportunités qui se présentent. Cet épanouissement personnel et professionnel ne sera pas sans impacts sur le clan tissé un peu trop serré, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais toujours pour nous faire rire (avec eux).

Julie Fortin et Christian Boivin, les parents de Mathis Boivin, décédé d'une surdose d'opioïde le 22 décembre dernier, viendront se confier sur la terrible épreuve qu'ils vivent depuis le décès subit de leur enfant. D'ailleurs, le papa s'est fait très présent dans les médias depuis le drame, pour éviter qu'il se reproduise dans d'autres familles.

Louis Morissette, producteur de la série documentaire Être ado, sera de la partie en compagnie de trois des participants; Rachel-Andrée, Loïc et Andreh. Être ado a fait le pari audacieux de suivre pendant cinq ans dix jeunes québécois vivant à Montréal, dans le centre du Québec, ou au Lac St-Jean. Ils grandissent en ville, en banlieue ou sur une ferme. Ces dix enfants deviendront sous nos yeux des adolescents. Sans se connaître, sans jamais se rencontrer, ils quittent l’enfance simultanément et découvrent l’adolescence, leur adolescence. Le dénominateur commun? Ils entrent tous à l’école secondaire en même temps.

La chanteuse de renommée internationale Ute Lemper est à Montréal pour son spectacle De Berlin à Broadway. Elle foulera donc le plateau dominical en même temps.

Enfin, de la nouvelle équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin, la directrice générale Danièle Sauvageau et les joueuses Marie-Philip Poulin, Ann-Sophie Bettez et Ann-Renée Desbiens s'entretiendront avec Guy A. Lepage.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que Guy A. Lepage s'est récemment prononcé, en entrevue avec nous, sur les réactions critiques du public face aux choix de certains invités à Tout le monde en parle.

Notons enfin qu'une émission spéciale de Tout le monde en parle a été tournée en début de semaine. Les détails à ce sujet sont ici.