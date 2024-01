Radio-Canada annonce que le lundi 15 janvier prochain, Guy A. Lepage tournera une émission spéciale de Tout le monde en parle afin de souligner les 20 ans et et la 500ième émission.

Des personnalités qui ont marqué l’émission depuis ses tout débuts seront réunies sur le plateau.

Rappelons que dans une entrevue à Marie-Lyne Joncas, l'animateur avait révélé quelle avait été son entrevue la plus marquante. Découvrez de laquelle il s'agit ici.

Parmi les autres entrevues incontournables de la messe dominicale de Guy A. Lepage, on note, entre autres, le récent passage de Julie Snyder après la polémique d'OD en 2021. L'animatrice nous disait d'ailleurs ceci, suite à cet entretien « éprouvant » qui a fait couler beaucoup d'encre. Une autre entrevue de Julie Snyder avait été marquante, soit celle du 1er mai 2016. Celle-ci avait enfin accepté l'invitation de Guy A. Lepage après des refus successifs pendant 12 ans.

Parlant de moments marquants, on doit aussi mentionner le passage de Raël en 2004 qui avait quitté le plateau après que le caricaturiste Serge Chapleau, aussi invité à l'émission, l'avait attrapé par le chignon.

Si la décision de Maripier Morin d'aller à Tout le monde en parle en 2021, peu de temps après le dévoilement par La Presse de nouveaux cas d'inconduites sexuelles, a été critiquée, elle a assurément livré, elle aussi, un moment saillant de l'émission.

Notons que, parmi les gens ayant visité le plateau de Radio-Canada le plus souvent, on retrouve Denis Coderre, Louis-José Houde, Martin Matte et la chroniqueuse politique Chantal Hébert.

Thierry Ardisson, animateur de la version française de Tout le monde en parle, participera à l'enregistrement de l'émission spéciale en 2024, qui sera diffusée le dimanche 10 mars prochain.

La saison régulière de Tout le monde en parle reprend le dimanche 21 janvier à 20 h, en direct sur ICI Télé. Précisons que ce dimanche 14 janvier, Radio-Canada diffusera l'émission Dans un cinéma près de chez vous, dans laquelle Karine Vanasse découvre les coulisses de notre cinéma et fait rayonner le talent de nos artistes et artisans.