Ce dimanche, l'animateur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage, recevra de nombreux invités issus de différents horizons.

Ainsi, il s'entretiendra avec Denis Coderre, ancien maire de Montréal, qui songe maintenant à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec.

Seront également de la partie les comédiens Sophie Lorain et Guy Nadon, de même que Me Nicholas St-Jacques, pour parler de Projet Innocence, une série qui joue sur les ondes de Noovo les mardis à 20 h.

Dans celle-ci, on suit le parcours de Stella Launière, une jeune étudiante en droit qui participe à un stage au Projet Innocence supervisé par le célèbre criminaliste Armand Coupal. Le condamné dont elle doit prouver l’innocence, Anderson Jean-Louis, est un criminel reconnu, responsable de méfaits aussi graves que le meurtre dont il se dit injustement accusé. Stella devra apprivoiser le dicton de Coupal : « Mieux vaut dix coupables en liberté qu’un innocent en prison ». Lisez nos impressions sur la série juste ici.

Le Pharmachien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard sera également présent sur le plateau dominical pour la 3e saison du balado Dérives: Les secrets de « la mafia médicale ». Jusqu'où nos croyances peuvent-elles nous mener? Dans le balado Dérives, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard tente de comprendre comment des personnes en quête de santé, de spiritualité ou de croissance personnelle en sont venues à trouver la mort dans des circonstances exceptionnelles. Sans jugement, il raconte l'histoire des victimes et de leurs proches, tout en posant un regard critique et scientifique sur les rouages qui mènent à ces dérives.

L'entrepreneur Luc Poirier sera également au rendez-vous. Après avoir vendu un terrain à Northvolt il y a quelques mois pour 240 millions de dollars, l’homme d’affaires Luc Poirier souhaite réaliser un autre grand coup immobilier.

Guy A. Lepage et son fou du roi s'entretiendront également avec les finalistes dans la catégorie Découverte de l'année au Gala Les Olivier: Suzie Bouchard, Mégan Brouillard, Michelle Desrochers, Mona de Grenoble et Tommy Neron. Découvrez toutes les nominations ici.

Enfin, Valérie Roberts, autrice du livre Post-partum et Léane Labrèche-Dor, qui y témoigne, viendront parler de ce projet important, que nous vous présentions juste ici. Les trois mois après l'accouchement sont peu abordés, autant par les professionnels que par les mères elles-mêmes. Souvent idéalisés, ils représentent pourtant une période de grands changements qui ne sont pas faciles pour toutes. Ce sont ces difficultés que Valérie Roberts aborde dans son nouveau livre.

Tout le monde en parle est présenté les dimanches à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Le rattrapage est ensuite possible sur ICI Tou.tv.

Rappelons que la semaine dernière, une entrevue présentée dans l'émission a bouleversé le Québec en entier. Des propos nécessaires, mais percutants et crève-coeur.