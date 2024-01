Tout le monde en parle reçoit des gens provenant de différents milieux, que ce soit politique, culturel, sportif, journalistique, mais aussi parfois des quidams qui ont une histoire importante à raconter.

C'était le cas ce dimanche de la famille Boivin, le père, la mère et leurs deux enfants, qui se sont présentés fiers et forts sur le plateau afin de parler de la mort de Mathis Boivin, leur fils et leur frère, décédé d'une surdose d'opioïde le 22 décembre dernier, il y a donc un mois à peine.

Le papa Christian s'est tenu droit face à Guy A. Lepage en racontant les tristes derniers moments de son enfant, qui a consommé un comprimé qu'il croyait être de l'oxycodone, mais qui était plutôt un opioïde cinq fois plus puissant que le fentanyl, alors qu'il jouait à des jeux vidéos dans sa chambre. Lorsqu'il a senti son corps s'engourdir, il est allé se coucher et ses parents l'ont retrouvé mort dans son lit le lendemain matin. Épouvantable!

Ce genre d'entrevue coup de poing a plus que sa place à Tout le monde en parle. Si Christian et sa femme Julie ont fait le tour des médias pour faire passer leur message de prévention au cours du dernier mois, leur participation à l'émission de Radio-Canada, regardée par plus d'un million de téléspectateurs, aura certainement un impact considérable. On peut s'imaginer que bien des parents auront une sérieuse discussion avec leur adolescent au lendemain de la diffusion de cet entretien, qui ne peut que chambouler.

Le père endeuillé avait ceci à dire aux familles québécoises et aux adolescents :

« Maintenant, c'est présent partout. C'est une crise de santé. Ça se retrouve dans la rue. Le message de prévention, c'est : "Touchez-y pas", mais il y en a qui vont y toucher quand même. Si vous y touchez, [ne le faites] pas seul, [consommez] de petites doses, parler-en et n'ayez pas honte de dire : "J'en ai pris". On parle de 50 personnes par mois [qui meurent de la crise des opioïdes au Québec seulement, NDLR]. »

Guy A. Lepage a aussi donné la parole à Frédérike et Olivier, la soeur et le frère cadets de Mathis. Dans leur grande candeur d'enfants, ils ont parlé du côté « gossant » et moqueur de leur aîné. C'était très touchant.

« Je pense qu'il y a plein de familles qui regardent l'émission qui se reconnaissent dans votre tissu familial présentement », a lancé de façon très juste l'animateur.

Au cours des 20 années de Tout le monde en parle, nous avons assisté à ce genre d'entretiens de façon récurrente, et chaque fois, ceux-ci nous rappellent l'importance de la tribune de Guy A. Lepage. On peut dire ce qu'on veut sur les supposées flagornerie, les parties pris ou la complaisance, mais impossible de nier l'utilité de ce témoignage de la famille Boivin.

