STAT : Découvrez une première photo du fils de Laurent Lamy

Dans le premier épisode de la 4e saison de STAT, nous avons eu l'occasion de rencontrer la femme de Laurent Lamy, jouée par Éveline Gélinas.

Puis, dans quelques semaines, ce sera son fils Auguste que les téléspectateurs découvriront. Voyez une image de l'épisode du 30 septembre au bas de l'article.

Le comédien qui l'interprète, Antoine Marchand-Gagnon, ressemble de façon plutôt convaincante à Emmanuel Bilodeau. Bon travail de distribution!

Malgré son jeune âge, Antoine roule sa bosse depuis un bon moment dans le milieu artistique. Il a joué dans Subito texto, Mes petits malheurs, District 31, L'heure bleue puis, plus récemment, Les moments parfaits.

Rappelons qu'Emmanuel nous racontait récemment que ses scènes de coma avaient été plus ardues à tourner qu'il n'y paraît. Voyez-le se confier ici.

L'urgence accueillera aussi une femme de 37 ans qu'un passant a trouvée à demi consciente le long d’une voie ferrée. Elle refusera qu’on la touche et réagira comme une enfant. En lui parlant doucement, Emmanuelle (Suzanne Clément) parviendra à lui faire dire son nom, Axelle. On devra la mettre sous sédation pour pouvoir l’examiner adéquatement.

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé.