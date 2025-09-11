Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

STAT : Découvrez une première photo du fils de Laurent Lamy

Le comédien a été bien choisi, il ressemble beaucoup à Emmanuel Bilodeau.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans le premier épisode de la 4e saison de STAT, nous avons eu l'occasion de rencontrer la femme de Laurent Lamy, jouée par Éveline Gélinas.

Puis, dans quelques semaines, ce sera son fils Auguste que les téléspectateurs découvriront. Voyez une image de l'épisode du 30 septembre au bas de l'article.

Le comédien qui l'interprète, Antoine Marchand-Gagnon, ressemble de façon plutôt convaincante à Emmanuel Bilodeau. Bon travail de distribution!

Malgré son jeune âge, Antoine roule sa bosse depuis un bon moment dans le milieu artistique. Il a joué dans Subito texto, Mes petits malheurs, District 31, L'heure bleue puis, plus récemment, Les moments parfaits.

Rappelons qu'Emmanuel nous racontait récemment que ses scènes de coma avaient été plus ardues à tourner qu'il n'y paraît. Voyez-le se confier ici.

L'urgence accueillera aussi une femme de 37 ans qu'un passant a trouvée à demi consciente le long d’une voie ferrée. Elle refusera qu’on la touche et réagira comme une enfant. En lui parlant doucement, Emmanuelle (Suzanne Clément) parviendra à lui faire dire son nom, Axelle. On devra la mettre sous sédation pour pouvoir l’examiner adéquatement.

STAT est diffusé les mardis soirs à 20 h sur ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18