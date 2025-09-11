Ces scènes dans STAT ont été plus difficiles à tourner qu'il n'y paraît pour Emmanuel Bilodeau

STAT a repris du service cette semaine, au grand plaisir des téléspectateurs, qui découvrent la nouvelle intrigue en format hebdomadaire.

Dans celle-ci, on retrouve évidemment notre cher Laurent Lamy dans une condition critique, dans le coma, après l'agression dont il a été victime pendant l'attaque sauvage à l'hôpital Saint-Vincent. L'un des enjeux des premiers épisodes est d'ailleurs de savoir si Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) lui a finalement porté assistance ou si elle a décidé de le laisser souffrir seul.

Dans le cadre du lancement de la série, la réalisatrice de cette 4e saison, Julie Perreault, confirmait que les scènes qu'elle a tournées avec Emmanuel Bilodeau, tandis que son personnage est dans le coma, sont plus difficiles à tourner qu'il n'y paraît.

Elle nous dit : « Ce n'est pas évident pour un acteur. Parce que souvent, comme mes grandes combinaisons, je les laisse dans le lit pendant que je n'ai pas le temps. C'est une intubation, quand même fictive, donc ce n'est pas vrai, mais ça reste un embout quand même. »

En ce sens, l'autrice Marie-Andrée Labbé confirmait que ces scènes de coma n'avaient pas été scénarisées. Il s'agit plutôt d'une idée de la réalisatrice pour rendre l'intrigue d'autant plus réaliste, que le format hebdomadaire rend possible : « Quand on parle d'un patient, on va aller voir... Par exemple, les scènes de Laurent Lamy. Elle l'a mis dans son cubicule, même si moi, je n'écris pas de répliques. Il n'est pas là. Souvent, elle va avoir prévu qu'on va avoir envie de le voir. Où est-ce qu'il est en ce moment? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire en quotidienne. Là, on peut se le permettre. »