Ces scènes dans STAT ont été plus difficiles à tourner qu'il n'y paraît pour Emmanuel Bilodeau

STAT a repris du service cette semaine, au grand plaisir des téléspectateurs, qui découvrent la nouvelle intrigue en format hebdomadaire.
Dans celle-ci, on retrouve évidemment notre cher Laurent Lamy dans une condition critique, dans le coma, après l'agression dont il a été victime pendant l'attaque sauvage à l'hôpital Saint-Vincent. L'un des enjeux des premiers épisodes est d'ailleurs de savoir si Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) lui a finalement porté assistance ou si elle a décidé de le laisser souffrir seul.
Dans le cadre du lancement de la série, la réalisatrice de cette 4e saison, Julie Perreault, confirmait que les scènes qu'elle a tournées avec Emmanuel Bilodeau, tandis que son personnage est dans le coma, sont plus difficiles à tourner qu'il n'y paraît.
Elle nous dit : « Ce n'est pas évident pour un acteur. Parce que souvent, comme mes grandes combinaisons, je les laisse dans le lit pendant que je n'ai pas le temps. C'est une intubation, quand même fictive, donc ce n'est pas vrai, mais ça reste un embout quand même. »
En ce sens, l'autrice Marie-Andrée Labbé confirmait que ces scènes de coma n'avaient pas été scénarisées. Il s'agit plutôt d'une idée de la réalisatrice pour rendre l'intrigue d'autant plus réaliste, que le format hebdomadaire rend possible : « Quand on parle d'un patient, on va aller voir... Par exemple, les scènes de Laurent Lamy. Elle l'a mis dans son cubicule, même si moi, je n'écris pas de répliques. Il n'est pas là. Souvent, elle va avoir prévu qu'on va avoir envie de le voir. Où est-ce qu'il est en ce moment? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire en quotidienne. Là, on peut se le permettre. »
De son côté, Emmanuel Bilodeau nous confirme en entrevue que ces scènes ont été particulièrement difficiles à tourner pour lui.
Il nous dit : « À tous ces gens qui sont à l'hôpital, je suis plein d'amour et d'empathie pour votre situation, ce que vous vivez. Parce qu'en tournage, on se lève après ça le soir. Je suis fatigué parce que je n'ai pas bougé. De longues heures avec un intubage, je suis collé ici. J'avais une affaire dans le cou qui donne des rashs de peau. C'est de la colle médicale, c'est vraiment des objets médicaux avec des vrais collants qui sont durs à arracher. C'est rien, je ne me plains pas. C'est juste que ce n'est pas agréable. J'aime mieux jouer des méchants ou des gentils, mais debout. »
Laurent Lamy va-t-il survivre à ses blessures? Difficile de le savoir pour le moment, mais notre petit doigt nous dit que nous n'en avons pas fini avec ce personnage désagréable, mais si bien joué. On a d'ailleurs fait la rencontre de sa femme dans le premier épisode, un nouveau personnage mystérieux joué par Éveline Gélinas.
STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.