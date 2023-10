L’été 1986. C’est à la fois si près et si loin. C’est un été fertile en rebondissements au chalet familial pour Jeffy, sa famille et ses amis. Trente ans plus tard, il se rappelle ses aventures et mésaventures alors qu’il traversait ces rites de passage qui sont le lot des jeunes ados. Chaque semaine, Jeffy est confronté à l'un de ces défis en apparence insurmontables, qui nous font souvent voir la vie pire qu'elle l'est vraiment lorsqu'on est ado, ces défis qui contribuent à forger la personne que nous sommes aujourd'hui. Malhabile et manquant d'assurance, Jeffy poursuit la même quête que tous les jeunes qui font leurs premiers pas vers l'âge adulte: être accepté et trouver sa place malgré tous les séismes de l'adolescence. Jeffy vit ses expériences au milieu de son entourage. Son père Claude, médecin, se consacre avec passion à son travail tout en tenant à faire régner la discipline. Sa mère Nicole s'occupe de ses enfants avec amour, tout en se demandant si son couple ne bat pas de l'aile. Sa soeur aînée Myriam a l'étoffe d’une rebelle et ne craint pas d'oser contester l'autorité parentale pour «vivre sa vie». Son grand frère Sylvain apprivoise son premier emploi tout en regrettant de ne pas pouvoir consacrer tout son temps à sa passion pour la planche à voile. Bien sûr, les amis comptent pour beaucoup dans l'univers de Jeffy. Il y a Éric, son fidèle complice, la belle Kelly qui fait naître chez lui des sentiments tout nouveaux et Marco, le voisin plus riche et plus cool, dont l'unique présence fait en sorte que quand on se compare, on ne se console pas toujours.