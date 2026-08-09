Ramdam : Que sont devenus les comédiens de la série?

C'est en 2001 que s'amorçait l'une des séries les plus iconiques du petit écran québécois : Ramdam. Véritable incubateur de talents, l'émission jeunesse aura propulsé la carrière de plusieurs artistes qui exercent encore le métier aujourd'hui. Découvrez ce que les principaux comédiens de la série sont devenus, 25 ans plus tard. Mirianne Brûlé Celle qui incarnait Sélina Laporte-Carpentier a longtemps attendu que le téléphone sonne pour un nouveau projet, sans succès. Elle est ainsi retournée sur les bancs d'école et est devenue éducatrice à la petite enfance.

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Laurence Dauphinais La Magalie L'Espérance de Ramdam ne cesse de se réinventer depuis son départ de la série jeunesse. Au fil des années, on a pu la voir au cinéma et à la télé, notamment dans STAT. Ces derniers temps, Laurence explore davantage l'art vivant, elle qui jouait pas plus tard que le mois dernier au théâtre dans la pièce « L'écoute d'une émotion ». Puis, en octobre prochain, elle présentera le projet sonore « Songs for telescope », qui « invite à retrouver un pouvoir d’attraction pour observer l’univers autrement, dans un monde au point de rupture ».

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Sophie Vajda Après avoir incarné Victoria Laporte, Sophie s'est retrouvée au sein de plusieurs productions télévisuelles et théâtrales. Toutefois, celle-ci se fait de plus en plus rare dans nos écrans, n'effectuant que quelques apparitions ici et là. Une excellente actrice que nous ne voyons que trop peu! Cet hiver, nous avons pu la voir dans une intrigue d'Indéfendable.

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Maxime Desbiens-Tremblay Si Max était bien un jeune acteur quand il prêtait ses traits à Manolo Laporte-Carpentier, celui-ci a décidé de poursuivre une carrière en chanson, après son passage à l'émission. Il se lance en solo en 2012, et n'a pas cessé de proposer ses nouvelles créations musicales à ses fans. Récemment, il a lancé l'album de cinq chansons « Vision tunnel », ainsi que quelques simples sur la plateforme bandcamp.

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Mariloup Wolfe Après son départ de Ramdam, la carrière de Mariloup Wolfe a atteint des sommets, elle qui a participé à plusieurs productions très populaires. Ces dernières années, Mariloup s'est surtout illustrée derrière la caméra en réalisant des longs-métrages et des documentaires percutants. Cet automne, elle sera d'ailleurs aux commandes d'une nouvelle série très attendue. Les détails ici.

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Jason Roy Léveillée Jason Roy Léveillée a connu la gloire peu de temps après son départ de Ramdam, alors que nous l'avons retrouvé dans une panoplie de projets télévisuels tous plus populaires les uns que les autres. Depuis quelques saisons, nous pouvons apprécier la justesse de son jeu dans la série Dumas. Puis, cet automne, il sera à la barre du 41e Gala des Prix Gémeaux.

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Samuel Turmel Après avoir incarné Nathan L'Espérance, qui terminait ses études secondaires à la fin de la série, Samuel semble désormais oeuvrer dans le domaine de la vente de véhicules, alors qu'il partage plusieurs publications en ce sens sur sa page Facebook. On comprend également qu'il est l'oncle de deux adorables fillettes.

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Xavier Morin-Lefort Celui qui jouait le personnage de Simon L'Espérance dans Ramdan a débuté à son compte dans le domaine des assurances, quelques années après la fin de la série. Il est aujourd'hui fier courtier en assurance des entreprises chez Deslauriers & Associés.

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Hugo Dubé LE Claude L'Espérance de Ramdam est encore aujourd'hui un visage important du showbizz québécois. S'il offre également des conférences aux quatre coins du Québec, Hugo a récemment joué des rôles d'importance dans les séries Indéfendable, Libre dès maintenant et La candidate, notamment, contribuant à renforcer le lien qui l'unit au public.

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