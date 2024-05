Qui seront les candidats de la 5e saison de Big Brother Célébrités? Voici nos prédictions

Ces dernières années, la chaîne Noovo a su renouveler le genre et proposer aux amateurs de téléréalité une foule d'émissions à se mettre sous la dent, dont Big Brother Célébrités. L'émission, qui voit depuis 4 ans son nombre d'adeptes bondir, ne cesse d'amener le jeu à un autre niveau, en faisant subir une foule de revirements aux candidats qui acceptent de se prêter au jeu.

En ce sens, la prochaine saison de Big Brother Célébrités s'annonce d'ores et déjà légendaire. En effet, alors que, l'hiver dernier, nous avons eu droit à d'incroyables twists, telles le patron invisible ou encore les fameux jetons, la production redouble ses efforts pour la 5e saison de l'émission, alors que d'anciens joueurs reviendront sous le toit de la maison des trahisons. Et ce, pour une version « recrues vs champions » dont on vous avait glissé un mot ici.

La prochaine saison sera donc un alliage de certains joueurs marquants des saisons précédentes avec de nouveaux venus. Bien qu'aucune annonce n'ait été effectuée en ce sens, nous nous sommes prêtés au jeu des prédictions, quant à l'identité de celles et ceux qui pourraient faire leur entrée et leur retour dans les murs de Big Brother l'hiver prochain.

Les recrues

Les recrues sont des personnalités qui n'ont jamais participé à une édition régulière, mais qui ont, à nos yeux, l'étoffe pour devenir de véritables champions dans le jeu. À juste titre, la comédienne Salomé Corbo serait une excellente candidate. Improvisatrice hors pair, on la voit très bien masquer ses intentions pour atteindre ses fins dans le jeu!